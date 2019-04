Obradović (Dveri): Najava Željka Mitrovića predstavlja provokaciju vlasti

Predsedavajući Saveza za Srbiju i lider Pokreta Dveri Boško Obradović izjavio je danas da očekuje poziv Ministarstva unutrašnjih poslova na ozbiljan razgovor kako bi se sprečila, kako je rekao, „provokacija vlasti“ poput najave vlasnika TV Pink Željka Mitrovića da će 13. aprila pratiti opozicione demonstrante kamionom sa ozvučenjem iz kojeg će puštati muziku.

„Ukazujem na opasnost da režim ubaci svoje ljude medju demonstrante koji bi mogli da probaju da izazovu incidente“, rekao je Obradović ispred Višeg tužilaštva, gde je predao krivičnu prijavu protiv ministara odbrane Aleksandra Vulina.

Obradović je rekao da je Mitrović oličenje aktuelne vlasti a da je njegova najavljena akcija „najveća moguća provokacija“ kojom „želi da se osveti za poraz“ jer demonstranti nisu u subotu želeli da „učestvuju u njegovom rijaliti šou“.

Prema Obradovićevim rečima, policija bi u subotu trebalo da, za vreme velikog opozicionog skupa, Mitrovića zaustavi na putu prema Skupštini Srbije i njegov kamion sa ozvučenjem isključi iz saobraćaja.

„Ako ne to, morala bi da napravi koridor izmedju demonstranata i nekog ko je došao da provocira, kao što je to Mitrović“, rekao je on.

Govoreći o skupu najavljenom za subotu, Obradović je rekao da postoji apsolutno jedinstvo u opoziciji oko toga šta je planirano za taj dan, ali nije izneo detalje.

„O svemu ćemo obavestiti javnost“, rekao je Obradović i dodao da opozicija ne odustaje od svojih zahteva kao što su fer izbori i sloboda medija.

