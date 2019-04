Obradović: Krivična prijava protiv Vulina zbog izjave o razgraničenju

Predsednik pokreta Dveri Boško Obradović najavio je danas da će protiv ministra odbrane Aleksandra Vulina podneti krivičnu prijavu zbog izjave da se zalaže za razgraničenje sa kosovskim Albancima, jer je time pokazao da ne priznaje granice svoje zemlje i da krši Krivični zakonik.

„Ako ministar Vulin ne zna gde su granice države Srbije neka ponavlja časove geografije, jer je možda i to propustio, kao što je propustio da služi vojsku, i neka pročita Ustav Republike Srbije, koji je dužan da brani kao ministar ove zemlje“, naveo je Obradović, a preneo pokret Dveri.

Obradović je kao posebno skandalozno ocenio to što, kao je naveo, „baš on kao ministar vojni zadužen za odbranu Srbije, a umesto da brine o bezbednosti Srbije, on daje izjave koje su uvod u nestabilnost i veleizdaju“.

„Aleksandar Vučić, Aleksandar Vulin i svako ko misli da može da krši Ustav, prizna okupaciju dela naše teritorije, odrekne se teritorijalnog suvereniteta i integriteta – neka bude siguran da će završiti na višegodišnjoj robiji na osnovu članova 306 i 307 Krivičnog zakonika“, naveo je Obradović.

Ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavio je da se zalaže za razgraničenje sa Albancima i to, kako je naveo, što pre.

„Kada utvrdimo gde je linija, moći ćemo i da je branimo“, rekao je Vulin za Večernje novosti.

