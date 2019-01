BEOGRAD – Predsednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović uputiće predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu pismo u kojem izražava dobrodošlicu Putinu u Srbiju.

On u pismu, kako navode Dveri, navodi da je „dužan da obavesti“ Putina o tome da aktuelna vlast u Srbiji želi da zloupotrebi dolazak u dnevno-političke svrhe i da ga predstavi kao podršku sebi, a ne Srbiji.

On naziva Putina „liderom slobodoljubivog čovečanstva, poštovanja međunarodnog prava i ravnopravnosti među narodima“ i navodi da bi i mnogi građani Srbije izašli da pozdrave ruskog predsednika, kada to, kaže Obradović, to ne bi bila manipulacija vlasti.

Obradović piše Putinu da se srpskoj vlasti ništa ne može verovati jer je, kako navodi, spremna čak i da trguje sopstvenom zemljom i teritorijom, kao što to čini predsednik Srbije koji, kaže Obradović, tajno pregovara o Kosovu i Metohiji.

On ukazuje Putinu da ukoliko na agendi posete ne bude i obraćanje Narodnoj skupštini, treba da zna da je razlog to što aktuelna vlast navodno želi da onemogući njegov susret sa drugim političkim opcijama u Srbiji i istinom o Kosovu i Metohiji.

(Tanjug)