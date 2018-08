Obradović: Ulazak u Savez za Srbiju neće pocepati Dveri

BEOGRAD – Odluka o pristupanju Srpskog pokreta Dveri Savezu za Srbiju (SZS) nije bila laka, ali je posle višemesečne demokratske rasprave, u kojoj su izneta različita mišljenja, doneta ubedljivom većinom i sada ćemo svi zajedno da je sprovodimo, poručuje lider tog pokreta Boško Obradović.

U intervjuu za sutrašnju „Politiku“, Obradović kaže da ne vidi nezadovoljstvo, koje su visoki funkcioneri stranke izrazili povodom ove odluke, čak i javno, kao nešto što bi moglo da pocepa stranku.

Upitan da li su Dveri, pre donošenja ove odluke, obavile neko istraživanje kako će se to odraziti na njihov rejting, imajući u vidu „loše iskustvo“ s beogradskih izbora, on je rekao da su obavili razna istraživanja i „zaključili da je ispravno da ostavimo ideološke i političke razlike po strani na određeno vreme i usredsredimo se na ono oko čega se svi slažemo, a sve to je izraženo u programskoj platformi definisanoj u 30 tačaka“.

„Naš motiv je jednostavan – na jednoj strani će biti ujedinjena vlast, a na drugoj ujedinjena opozicija, a građani će moći da izaberu između te dve opcije. Posebno nam je važno što se u ovoj platformi nalazi dosta toga iz programa Dveri“, rekao je Obradović.

Na pitanje da li misli da će birači Dveri razumeti udruživanje sa strankom Vuka Jeremića, koji je izmestio problem KiM iz Saveta bezbednosti UN u Brisel, Obradović je rekao da je „budući da će se u narednih nekoliko meseci očito ubrzavati rešavanje pitanja KiM“, pre nekoliko nedelja uputio otvoreno pismo svim političkim liderima, tražeći da se javno opedele da li su za prihvatanje pravnoobavezujućeg sporazuma sa Prištinom, „odnosno da se Kosovu da stolica u UN“.

Obradović je naveo dodao da Dveri mogu da sarađuju sa svima koji su protiv toga, kao i za poštovanje Ustava i Rezolucije 1244.

