„Očekujem otvaranje više od dva poglavlja do kraja juna“

BEOGRAD – Izveštaj EK o napretku Srbije na putu ka EU je bio objektivan, i on je važan jer na osnovu preseka stanja, države članice donose odluku kojom dinamikom će se otvarati nova poglavlja, kaže ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović.

Ona je naglasila da je Srbija spremila pet pregovaračkih pozicija za narednu međuvladinu konferenciju koja bi trebalo da bude do kraja bugarskog predsedavanja – do kraja juna , a to su poglavlja – 17 (ekonomska i monetarna politika) , 33 (budžetske i finansijske odredb) , 18 (statistika) , 9 (finansijske usluge) i 13 (ribarstvo) .

Očekujem obnovu dijloga Beograda i Zagreba

Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je danas da očekuje da se između Srbije i Hrvatske obnovi i nastavi dijalog nakon incidenta lidera radikala prilikom posete delegacije hrvatskog Sabora.

Ona je naglasila da je i prilikom posete Hrvatskoj predsednika Srbije Aleksandara Vučića bilo neprijatnih situacija, ali da on nije „ni pomislio“ da prekine posetu.

(Tanjug)