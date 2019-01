Odalović: Bivši pripadnici OVK ne idu u Hag kao svedoci

BEOGRAD – Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Veljko Odalović kaže, povodom današnjeg odlaska prve grupe bivših pripadnika tzv. OVK u Hag, gde će ih saslušati tužioci Specijalnog suda za zločine počinjene tokom rata, da veruje da oni ne idu kao svedoci, već da će se naći na listi onih koji su osumnjičeni i koji će biti optuženi.

Odalović u Dnevniku RTS kazao da se među pozvanima nalazi nekoliko visokih zvaničnika, pripadnika iz komandne strukture OVK.

„To je nešto što je posebno važno jer smo mi u saradnji sa specijalizovanim tužilaštvom prikupili dosta podataka i ukazali na direktnu povezanost ljudi koji su bili u komandnoj strukturi sa zločinima koji su bili počinjeni“, rekao je Odalović.

On je izneo uverenje i nadu da Rusa Mustafa, Sulejman Seljimi i Remzi Šalja neće biti svedoci, već da će se naći na listi onih koji su osumnjičeni i koji će biti optuženi.

Odalović je kazao da je izvesno da postoje brojni dokazi o zločinima koji su počinjeni, kako na teritorijama na kojima su oni priznali da su bili odgovorni, tako i izjave svedoka i dokazi koji su prikupljeni.

„Važno je istaći da je veliki broj pripadnika srpske i albanske nacionalnosti koji su bili u zatvorima te takozvane Oslobodilačke vojske Kosova ubijen, jedan broj njih je pobegao, neki su pušteni“, podsetio je Odalović.

On je naveo i da Komisija za nestala lica i dalje vodi evidenciju o više od 580 lica srpske i nealbanske nacionalnosti koji su bili u oko 140 ilegalnih zatvora.

Odalović je poručio da veruje da će se istraga nastaviti, jer postoji mnogo informacija i dokaza i dodaje da će morati da se sprovede i temeljna istraga o „žutoj kući“ i zločinima koji su tamo počinjeni.

On je izneo uverenje i da će istraga procesuirati Hašima Tačija i Ramuša Haradinaja.

„Najvažnija stvar je da se najzad razgovara i da se u nekoj sudskoj instanci privode ljudi na saslušanje i sa krivičnim prijavama nad Srbima i ostalim nealbancima. To do sada nikad nije urađeno. Nadam se da će to i nama pomoći da rasvetlimo nekoliko slučajeva nestalih lica“, rekao je Odalović.

On je istakao da za zločine mora da se odgovora, jer je to dobro i za Kosovo i za proces dijaloga.

Odalović je kazao da je važno i da osobe koje su na političkoj javnoj sceni, a koje su činile zločine, treba odatle da se uklone i da se utvrde njihove odgovornosti i budu sankcionisani.

(Tanjug)