Odalović: Formiranje vojske ozbiljna pretnja miru i bezbednosti

BEOGRAD – Formiranje vojske Kosova je ozbiljna pretnja miru i bezbednosti, izjavio je danas generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović i dodao da sve što radi Priština vodi ka destabilizaciji stanja u regionu.

„To je paket mera koji oni rade, vojska je samo poslednji čin. To je ozbiljna pretnja miru i bezbednosti. To što u ovom trenutku Priština radi i to što mnogi koji bi trebalo da ih zaustave, ćute, nešto je što treba da brine“, rekao je Odalović za TV Prva.

Kako kaže, formiranje kosovske vojske brine jer je to kršenje svih međunarodnih dogovora i sporazuma, Rezolucije 1244 SB UN, Kumanovskog sporazuma.

„To je problem koji mora da se nazove pravim imenom – to je opasnost“, podvukao je Odalović.

On je istakao da će Srbija ostati mirna i da neće nasesti na provokacije.

„Verujemo da će oni koji moraju da im kažu da to ne rade, to da učine i da ih dozovu pameti“, dodao je Odalović.

Prema njegovim rečima, kroz nekoliko faza transformisana OVK, pa „prepakovana“ u neku vojsku tzv. države Kosovo može da izmakne kontroli, jer centri koji je prave, i oni koji njom komanduju, na listi su onih koji će biti procesuirani za ratne zločine koje su počinili.

„Njima dati bilo kakvu vlast, bilo kakvu vojsku, preopasno je oruđe. Mene čudi da sponzori te kosovske nezavisnosti, kvazi države koju su 2008. godine napravili – ćute. A, oni su u Prištini, predstavnici velikih sila imaju ambasade“, dodao je Odalović.

Na pitanje zašto oni to dopuštaju Prištini, Odalović kaže da je očigledno da su to interesi velikih sila, koje ne žele stabilizaciju ukupnog stanja na ovom prostoru.

„Formiranje vojske i sve što radi Priština destabilizacija je ukupnog stanja u regionu“, dodao je on.

Govoreći o poseti evropskog komesara Johanesa Hana Beogradu, Odalović je rekao da je Han u Beogradu naišao na otvorena vrata i da Beograd nije ništa uradio, da bi bio druga strana koja se poziva da se uzdrži od bilo čega i da ne čini ništa što bi izazvalo sukobe.

„U Prištini je Han, uslovno rečeno, naišao na zatvorena vrata. Razgovarao je, ali je razgovor bio bez rezultata“, primetio je Odalović.

Kako kaže, očigledno je da EU nema snagu da bilo šta promeni.

„Očigledno je da iza i svih poteza stoje SAD i njihova podrška ovim procesima. To je adresa na koju treba biti upućen zahtev da ovo sve zaustavi i da ih oni dozovu pameti“, rekao je Odalović.

(Tanjug)