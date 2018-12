Odalović: Han da zahteva da se Priština „dozove pameti“

BEOGRAD – Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović očekuje da će evropski komesar Johanes Han tokom današnje posete Prištini, povodom uvođenja taksi na robu iz Srbije, uputiti jasan zahtev predstavnicima privremenih kosovskih institucija da se „dozovu pameti“ kako bi se omogućio nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

Odalović je, u izjavi za RTS, rekao da veruje da će poseta Hana doneti rezultate i da će situacija dalje ići u pozitivnom smeru.

„U svakom slučaju, njegov dolazak je važan… Han sigurno ne ide da predstavnicima Prištine da podršku, već da im prenese poruke. Jesu to poruke koje su do sada bile brojne, ali relativno mlake, s pola usta su to rekli, a to mora sa više jačine i kapaciteta Prištini da se kaže“, dodao je Odalović.

Kako kaže, važno je da se razgovara o budućnosti, o temama koje normalizuju ukupne odnose, životu na Kosovu i Metohiji…

„Verujem da će zahtev biti jasan kad su u pitanju mere, a to je da odustanu od ovakvih avantura i povokacija i da se stvori ambijent u kome će se normalizovati stanje na Kosovu i Metohiji, ne samo sa snabdevanjem, već i da se smanje druge političke i bezbednosne tenzije i stvori ambijent“, rekao je Odalović.

On je istakao da bi bilo dobro da Han razgovara i sa predstavnicima Srpske liste, jer se postupci Prištine najviše tiču Srba na Kosovu, i da od njih čuje šta se dešava na Kosovu.

Oni su deo instuiticija i njihovo ignorisanje je nedopustivo, rekao je Odalović.

„Ja verujem da će predsednik Vučić danas Hanu to i preneti i dobro je da se od onih kojih se ovo najdirektnije tiče čuje šta se stvarno dešava na Kosovu i Metohiji“, rekao je Odalović.

On je rekao da Srbija pomaže celoj situacii time što ne uvodi kontramere i nastoji u tome da se nastavi razgovor.

Povodom odluke Solomonskih Ostrva da povuku priznanje Kosova kao nezavisne države, Odalović je rekao da veruje da će biti još takvih odluka.

„To Prištinu čini nesigurnom“ rekao on i dodao da je to rezultat politike koju vode predsednik Aleksandar Vučić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, koji objašnjavaju međunarodnoj zajednici kakve opasnosti stvara ponašanje prištinskog rukovodstva.

