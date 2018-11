Odalović: Nameštaj za smeštaj delegacija, proces legalan

BEOGRAD – Generalni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je danas da je nameštaj koji je MSP kupio, a o kome su pisali mediji, namenjen opremanju objekta koji će služiti za smeštaj visokih stranih funkcionera i zvanica i da je kupljen u skladu sa procedurom.

Odalović je za tv Prva naveo da je nabavljeni nameštaj vredan 7,5 miliona dinara, a ne 10, kako su preneli mediji, kao i da se ne radi o luksuznom nameštaju, već o nameštaju čija je kupovina ranije predviđena.

„Tiče se objekta posebne namene koji je posebnom odlukom vlade dodeljen MSP, a namenjen je smeštaju visokih stranih funkcionera i zvanica, to je praksa svuda u svetu i svuda ministarstva spoljnih poslova imaju objekte tog karaktera“, rekao je on.

Upitan za kompaniju „Drvoimpex“ koja je pobedila na svih pet tendera za nabavku nameštaja, a čiji je vlasnik njegov prijatelj, Odalović kaže da je tačno da mu je to prijatelj, ali da to nema veze sa poslovanjem kompanije.

„Ne želim da bilo ko ko se bavi nekim poslom beži od mene, to nije poenta. Najvažnije je da li je postupak bio transparentan i u skladu sa zakonom, i da li je procedura sprovedena, a to tvrdim da jeste“, istakao je on.

Kako kaže, „Drvoimpex“ je već decenijama prisutan u državnim organima, te nije nikakvo iznenađenje što je i sada izabran, a na pitanje da li je bilo i drugih firmi na tenderu kaže: „Ne znam“.

„Nisam vodio postupak, ja imam politiku da se ne mešam u tuđi posao, niti želim da utičem na bilo koga. Suština je da su bile male nabavke po partijama za određene poslove, nameštaj, tepisi, zavese, sve ono što se mora kupiti za smeštaj delegacije“, naveo je on.

Dodaje, da je za objekat od 1.600 kvadrata i pomoćni objekat od 200 kvadrata opremanje u visini od 7,5 miliona dinara nešto što „ne treba da pali sijalicu bilo kome“.

Kako kaže, to jesu velika sredstva, ali nije nešto što zavređuje pažnju budući da je sve transparentno i očigledno i da „ko god hoće može sve da proveri u dokumentima“.

(Tanjug)