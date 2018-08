Odalović: Neodgovorno ponašanje Velike Britanije

BEOGRAD – Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović kaže da je neodgovorno ponašanje Velike Britanije koja preuzima predsedavanje u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija i namerava da spreci da se tokom avgusta održi redovna sednica o situaciji na Kosovu i Metohiji.

„Ovo neodgovorno ponašanje Britanije koja pokušava da sa stola skloni važnu temu o kojoj se razgovara u Parizu, Moskvi, Vašingtonu, Briselu, Pekingu“, rekao je Odalović za Tv Pink.

On je upitao sta će se desiti ako narednih devet, deset meseci budu predsedavale zemlje koje podržavaju nezavisnost KiM, da li to znači da da neće biti izveštaja o KiM.

„Ovo je zloupotreba institucija“, naglasio je Odalović i dodao da ohrabruje što određeni broj zemalja koje su smatrale da je pitanje Kosova rešeno, sada kažu da je kompromisno rešenje pitanje za budućnost.

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da je namera Britanije da spreči izveštavanje o KiM nastavak pritiska u momentu kada Srbija pokušava da pronađe kompromisno rešenje.

„Situacija na KiM i dalje je veoma dramatična. U toj situaciji imate ođednom da izveštavanje u okviru Saveta Bezbednosti o KiM bude zatvoreno za javnost i proređeno, a sada u avgustu i skinuto sa dnevnog reda“, rekao je Petković za Tv Pink.

On je podsetio da je dužnost generalnog sekretara da redovno izveštava o stanju na KiM po rezoluciji 1244.

„Kada kažete ne treba izveštavati to bi trebalo da znači da je situacija dobra, a nije tako. Smatramo da mora da ostane izveštavanje kakvo je bilo svih 20 godina i to pitanje ne sme da bude zatvoreno“, poručio je on.

