Odbor Skupštine Srbije o dupliranju javnih funkcija i kako partije peru pare

Administrativni odbor Skupštine Srbije danas je odobrio članu Republičke izborne komisije Miljkanu Karličiću obavljanje još jedne javne funkcije, kao i zameniku sekretara parlamenta Srdjanu Smiljaniću, što je naišlo na negodovanje opozicije koja smatra da bi dupliranje funkcija trebalo ukinuti, a na sednici se raspravljalo i o tome kako stranke „peru pare“.

Šef poslaničke grupe Dveri Boško Obradović je rekao da se funkcije dupliraju kako bi se namirili odredjeni partijski kadrovi zbog partijske poslušnosti, zbog koje i dobijaju razne povlastice i funkcije.

On je napomenuo da ta praksa traje već godinama i da nije karakteristična samo za sadašnjiu vlast i da je treba prekinuti.

„To predugo traje u ovoj državi i smatram tu praksu pogrešnom i štetnom. Neozbiljno je da neko misli da ima kapacitet da vrši više javnih funkcija. Dobijaju to za verno služenje partijama na vlasti. To je kancer koji izjeda državu, to je klasičan oblik stranačko-parazitskog sistema“, istakao je Obradović.

On je dodao da Administrativni odbor treba da stane na kraj tome jer ne može jedna osoba da bude stručna baš za sve.

Predsednik Administrativnog odbora Aleksandar Martinović potom je rekao da ideologija Dveri da ne priznaje partije u političkom sistemu i da „nastavljaju ideologiju Ljotića i Musolinija da su partije zlo i da ih treba zemeniti staležima“.

Obradović je na to rekao da SNS ima više elemenata fašizma, poput kulta lilčnosti a da u istoriji Dveri postoji samo antifašistička borba.

Martinović je kazao da je to ideologija Dveri, ali da Obradović nema hrabrosti da to i kaže i da navede šta je nekada pisao u časopisu „Nova iskra“.

Potom je govorio da su Dveri ispumpavale pare kroz svoju političku partiju i da su uplatile na račun četiri preduzeća oko 11 miliona dinara, a da je vlasnik dva preduzeća odbornik Dveri na Paliluli Ivan Cvijanović, vlasnik trećeg preduzeća njegova majka Verica i četvrtog Branislav Simidžija.

On je kazao da su sve firme iz Borče.

Po njegovim rečima, onda su Cvijanovići i Branislav Simidžija podizali tu celu gotovinu koja im je uplaćena.

„E to je primer kako se pljačka sopstveni pokret i manipuliše državnim novcem koji su dobijeni u kampanji za predsedničke izbore“, rekao je Martinović.

On je kazao i da je izvlačenje gotovine iz stranke nadležnost Uprave za pranje novca i da veruje da će se uprava pozabaviti tim slučajem.

Obradović je rekao da je veoma zahvalan Martinoviću što je pokrenuo temu pranja para iz državnog budžeta i da je interesantno da Agencija za borbu protiv korupcije nikada nije našla ništa sporno u finansiranju Dveri, što se ne može reći za finansiranje Srpske napredne stranke.

On je onda spomenuo to što je navodno premijerka Ana Brnabić prebacila poslovanje svojih firmi na svoju partnerku, te da bi trebalo ispitati kako te firme posluju sada dok je ona predsednica Vlade.

Poslanica Demokratske stranke Aleksandra Jerkov rekla je da Martinović ne vodi sednicu po poslovniku i da zloupotrebljava svoju funkciju i da nema pravo da govori o pranju para neko čiji je predsednik priznao da je prekršrio zakon time što je priznao da je neko davao pare stranačkim pristalicama da ih uplate za SNS.

Povela se potom i rasprava o tome zašto nema sednice republičkog parlamenta, a Martinović je Dverima poručio da jedva čeka da se sednica zakaže kako bi javnosti izneo podatke o Dverima koje ima, a o kojima je danas govorio.

On je potom govorio i o firmi koju je vodila poslanica Dveri Marija Janjušević i ugovoru koji je ta firma imala sa funkcionerom Demokratske stranke Goranom Ješićem. Ona, medjutim, nije dobila reč da odgovori Martinoviću.

Martinović je kazao da je Dveri stvorio DS i da ih je finansirao i da ih verovatno DS i sada finansira.

O tačkama koje su bile na dnevnom redu potom je govorila poslanica DJB Ana Stevanović koja je rekla da je nedopustivo dupliranje i javnih funkcija u momentu kada ima u Srbij puno nezaposlenih i da je nemoguće da nema još drugih osoba koje bi te funkcije mogle da obavaljaju.

