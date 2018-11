Odbor za finansije dao saglasnost za finansijski plan REM-a

BEOGRAD – Odbor za finansije Skupštine Srbije dao je danas saglasnost na finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije (REM) za 2019. godinu u iznosu od 315 miliona dinara, a prema rečina načelnika finansijske službe REM-a Rasta Stefanovića, sredstva su u delu bruto zarada projektovana za pet odsto više nego prethodne godine.

Kako se navodi na skupštinskom sajtu, Stefanović je rekao da su povećani troškovi za putovanja, usluge po ugovoru, specijalizovane usluge, troškovi materijala, izdavanje za poreze i doprinose, kao i osnovna sredstva.

„Najveći deo plana je okrenut ka investiranju u opremu, odnosno, njenu zamenu i nabavku nove. Ukupno povećanje u odnosu na 2018. godinu je 12 odsto, bez naknada pružaocima usluga, koje će ostati na istom nivou kao i do sada“, rekao je Stefanović.

Članovi Odbora prihvatili su i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Izmene pojedinih rashoda bez promene ukupnih rashoda Finansijskog plana Regulatornog tela za elektronske medije za 2018. godinu.

Načelnik finansijske službe REM je istakao da nije u pitanju rebalans i da se ne menjaju prihodi, vec se radi o izmeni pojedinih rashoda,odnosno o izmeni njihove strukture.

On je naveo da je od donošenja Finansijskog plana do danas došlo do povećanja potreba iz poslovanja i da REM neće povećavati prihode od naknada, već će se na teret ukupnih bruto zarada stvoriti prostor za novo zapošljavanje, a vršiće se i preraspodela nekih troškova poslovanja.

Ukupan iznos za promenu je osam miliona dinara, dok će ukupna sredstva za poslovanje REM u 2018. godini ostati ista.

(Tanjug)