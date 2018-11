Održana svečana akademija povodom 100. godišnjice prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji

Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović izjavio je danas u Novom Sadu da je sloboda koja je izvojevana završetkom Prvog svetskog rata i prisajedinjenjem Vojvodine Kraljevini Srbiji prolazila kroz razna iskušenja, ali je sačuvana kao ideal i kao „realan okvir u kojem mogu da se ostvare i druga načela“.

„Naš prosperitet gradimo u neraskidivom zajedništvu koje niko ne može i neće raskinuti. I pre svega u apsolutnoj ravnopravnosti svih onih koji ovde žive, bez obzira kojoj naciji, konfesiji ili kulturološkom obrascu da pripadaju i u neraskidivom zajediništvu sa drugim delovima naše zemlje“, rekao je Mirović.

On je na svečanoj akademiji povodom obeležavanja 100 godina od prisajedinjenja 1918. rekao da je „mnogo dezintegracionih sila pokušavalo da odvoje Vojvodinu od Srbije, ali se pokazalo da je sve to bilo uzalud“.

„Čvrsto srasla sa drugim delovima svoje matice, Vojvodina postoji i dalje i u budućnost gleda jedino kao neodvojivi deo Republike Srbije“, dodao je Mirović.

Predsedavajući Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je zahvalan predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću što je organizovao da svi Srbi zajedno proslavljaju ovako važan datum za zemlju, koji je važan i za Republiku Srpsku.

„Trebamo čuvati regionalnu stabilnost, Dejtonski sporazum i uvažavati medjunarodni kontekst, a sada želim da kažem nešto i kao Srbin. Žao mi je što nismo zajeno, što tada i mi nismo bili u istom ovom poduhvatu“, rekao je Dodik.

On je dodao da on „nije bosanski Srbin“. „Ja sam Srbin i pripadam srpskom narodu, pišem srpsko pismo i osećam pripadnost. Ne volim kada me neko naziva Bosancem, mi smo Srbi iz Republike Srpske i želim da sradanja sa Srbijom bude još veća“, kazao je Dodik.

On je ocenio da je Srbija na dobrom putu, te da se vraća „svojim vrednostima“, a to pokazuje i ovaj dan i proslava prisajedinjenja.

„Ponekad sam uveren, kada dodjem ovde, jer ne živim tu svaki dan, da je veliki napredak Srbije, koji vi možda ne vidite svaki dan. Srbija je na putu napretka i to se vidi za razliku od samo pre nekoliko godina“, dodao je Dodik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao su da je na današnji dan pre sto gdina „veliki ljudi stvarali su velika dela, a srce i pamet odgovorili su na isti način“, proglašenjem otcepljenja vojvodjanske oblasti od Austro – Ugarske i prisajedinjenja Kraljevini Srbiji.

„Borba za ostvarivanje nacionalnih prava korz ujedinjenje sa Srbijom tada postali su stvarnost. Sa ponosom možemo da kažem da je jesen 1918. jesen nasih najvećih uspeha i kreiranje budućnosti koju i danas želimo“, rekao je Vučić.

Ocenio je da je današnji datum „najveći datum u istoriji Srbije“.

Centralna proslava obeležavanja stogodišnjice završetka Velikog rata i prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji održava se danas u Novom Sadu, gde je predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio spomenik kralju Petru Prvom Karadjordjeviću. Program proslave je počeo juče, premijerom predstave „Svetozar“ u Srpskom narodnom pozorištu i koncertima na Trgu slobode.

