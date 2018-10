Odžan skup o forenzičkoj analizi DNK

BEOGRAD – Napredak saveremenog društva nije moguć bez efikasnog, nepristrasnog i pravednog pravosuđa, a da bi ono bilo upravo takvo veliku ulogu između ostalog imaju savremene forenzičke analize poput DNK, rečeno je danas na skupu „Forenzička analiza DNK – Primena DNK dokaza – izazovi u praksi“ u organizaciji Vrhovnog kasacionog suda.

Predsednik tog suda Dragomir Milojević podsetio da je je DNK analiza poslednjih godina zaživela svuda u svetu i dodao da je primena savremene tehnologije i najnovijih naučnih istraživanja važna za Srbiju i u borbi protiv terorizma, kroupcije i organizovanog kriminala.

„Kriminal ne miruje, svedoci smo da izvršioci idu u korak sa najsavremenijm tehonologijama i sve više sami podmeću DNK tragove kako bi dobili na vrememenu ili skerenuli istragu na pogrešan put“, upozorio je Milojević.

Milojević je skrenuo pažnju da zastarele metode i nemoć preciznog veštačenja kao rezultat mogu imati i pogrešne presude, zbog kojih postoji opasnost da država mora da isplati ogromne odštete.

Ambasador SAD Kajl Skot ocenio je da je veoma značajno da se drži korak u najnovijom tehnologijama i tehnikama kako bi se suprotstavili kriminalu.

„Kriminalci su upravo ti koji koriste poslednju reč tehnike zato je od velikog značaja permanentno obrazovanje sudija, tužilaca, policije kako bi se išlo u kroak ispred njih“, rekao je Skot i dodao da će u tom cilju Ambasada obezbediti 20 udžbenika najnovijim trendovima u korišćenju DNK u dokaznom postupku za sudove i tužilaštvu.

Prema njegovim rečima, ta konferencija, koja se odvija uz podršku SAD. odnosi se na to kako se najsavremenija dostignuća koriste u istragama porotiv transnalcionalnog kriminala, trgovine drogom, terorizma, graničnog kriminala.

Podsećajući da je Srbija strateški opredeljenja ka članstvu EU, i da se veliki deo tog procesa odnosi se na jacacanje vladavine prave, Skot je rekao da je veoma važno

imati efikasno pravedno i nezavisno sudstvo.

„Efikasno sudstvo koje će donositi presude u razumnom roku, pravedno da se odluke donose na osnove elemenata svakog slucaja a ne od toga ko je koliko uticajan, i nezavisan da sudije imaju slobodu da slede dokaze ma gde će ih oni odvesti to su stvari koje moraju biti iznad svake politike pa čak i iznad EU integracija“, rekao je ambsador.

„Svi gledamo seriju CSI – Mesto zločina, holivudsku priču o nauci i DNK u službi protiv kriminala. Verovali ili ne nešto od toga je realno, ali tužioci i sudije znaju koliko je dug put od DNK i utvrdijivanja istine do osuđujuće presude“, rekao je ambasador.

On je dodao da se u Srbiji uveliko raspravlja o tome kako na najboji način angažovati veštake ili da li tužiocima terba omogućiti da pozivaju svoje, u SAD im je to dozovoljeno, jer to pomaže ukupnoj trasnparetntnosti i efikasnosti sudstva, rekao je Skot i dodao da je on diplomata i da ne stručnjak u toj oblasti.

U ime republičkog javnog tužioca Zagorke Dolovac govorila je Jasmina Kiruski koja je podsetila da je Srbija donela zakon o Nacionalnom DNK registru, ali nije dala odogovr na brojne etička i tehnička pitanja,

Profesor dva američka i tri hrvatska Univerziteta govorio je o najnovijim tehnologijama u krošćenju DNK-a, tokom tog uvodnog dela naznačio je da je za uspesnu analizu potrebno od tri do pet DNK ćelija možemo dobiti pofil tražene osobe.

(Tanjug)