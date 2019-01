Oglasio se Tači: Na odmoru sam

PRIŠTINA – Predsednik privremenih prištinskih institucija, Hašim Tači, oglasio se i poručio da je živ, zdrav i da je na odmoru, da ne postoji nikakav zvanični dokument ili Nacrt sporazuma sa Beogradom pripremljen u Briselu, te da će se u ponedeljak sastati sa prištinskim timom za za nastavak dijaloga.

Tači se oglasio nakon što je portal Zeri objavio da kosovskog predsednika već neko vreme nije na političkoj sceni i da niko ne zna gde se nalazi.

„Neprestano sam obaveštavao dvojicu kopredsedavajućih pregovaračkog tima o svim pitanjima o kojima se do sada razgovaralo u Briselu, u poslednjoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije“, rekao je Tači za Radio Slobodna Evropa na albanskom jeziku.

„Takođe sam jasno stavio do znanja da do sada ne postoji zvanični pisani dokument ili nacrt sporazuma koji je pripremila EU. To je prirodno, jer smo u početnoj fazi pregovora za postizanje sveobuhvatnog sporazuma. U ponedeljak ću se sastati sa pregovaračkim timom kada ću im dostaviti u pisanoj formi informacije o prethodnom toku dijaloga“, rekao je Tači.

Tači tvrdi da će u narednom periodu raditi u koordinaciji sa prištinskim timom za dijalog sa Beogradom, koji smatra istorijskim.

Prištinskii tim za dijalog, naime, ranije je zatražio da im Tači dostavi kompletnu dokumentaciju o dosadašnjem procesu dijaloga o normalizaciji odnosa sa Beogradom, što on do danas nije učinio.

(Tanjug)