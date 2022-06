Olenik: Vučićeva igra žmurke sa EU i SAD je veoma štetna

Advokat i budući poslanik u Skupštini Srbije Aleksandar Olenik izjavio je danas da je „naivna i veoma štetna svojevrsna igra žmurke“ koju Aleksandar Vučić praktikuje u odnosima s Evropskom unijom (EU) i SAD po pitanju izostanka sankcija „agresorskoj“ Rusiji.

Olenik je agenciji Beta kazao da je „svima jasno“ da predsednik Srbije i Srpske napredne stranke (SNS) sprečava završetak izbora i konstituisanje Narodne skupštine.

„U razgovorima s predstavnicima EU i SAD, Vučić koristi baš taj argument, čekanje na skupštinu i novu vladu, kao izgovor za odlaganje uvodjenja sankcija Rusiji. Pored ljudske i moralne štete, najveća šteta od ovako neodgovornog ponašanja je ekonomska i politička“, naveo je Olenik.

Po njegovim rečima, svaki dan koji prodje bez uvodjenja sankcija Rusiji, „Srbiju gura sve dublje i dublje iza nove ‘gvozdene zavese’ koja je spuštena na granice Rusije i Belorusije“.

„Kao primer, dovoljno je pomenuti da pre razgovora o ceni ruskog gasa, potrebno je osigurati da taj gas možemo dopremiti do naših granica, što je veoma upitno jer se ruski gas prenosi preko teritorije EU i ona lako može zabraniti njegov transport, kao što je to već uradila sa zabranom transporta ruske nafte“, rekao je on.

Olenik smatra da se ruski gas može zameniti norveškim, azerbejdžanskim ili američkim, „dok tržište EU ne možemo da zamenimo jer je 85 odsto naše privrede direktno vezano za tržište i investiciije EU“.

„Pogledajmo na primer Fijata u Kragujevcu gde je već bila planirana proizvodnja elektičnih vozila, čak smo znali i model, a onda je odjednom prekinuta proizvodnja i Fijat odlazi, jer ako vi nećete da uvedete sankcije Rusiji, zašto bi mi proizvodili automobile baš kod vas? Proizvodićemo ih u Slovačkoj ili bilo kojoj drugoj državi koja prepoznaje i javno osudjuje agresiju i ratne zločine Vladimira Putina u Ukrajini time što im uvodi sankcije“, istakao je Olenik.

Kazao je da trenutna kupovina vremena, Srbiji nanosi samo štetu „jer je očigledno da ako bi se agresija Rusije završila ovog trenutka, ‘gvozdena zavesa’ i novi bezbednosni i ekonomski poredak će biti na snazi narednih više desetina godina“.

„Zato je najvažnije da se što pre pozicioniramo na evropskoj, ljudskoj i najvažnije zapadnoj strani istorije i novog političkog poretka u Evropi i u svetu“, naglasio je on.

Olenik je rekao da su Aleksandar Vučić i njegova „radikalska“ politika najodovorniji za sadašnje stanje na Kosovu.

„U sred ove, po nas sramotne igre žmurke, Aleksandar Vučić očekuje da ga neko u EU i SAD čuje, razume i ozbiljno shvati njegove stavove oko Kosova, što je skoro pa neverovatno. Siguran sam da je i sam Vučić svestan da ne može istovremeno da providno manipuliše izostankom nove vlade pred zapadnim predstavnicima i da od njih dobije bilo kakvo razumevanje po pitanju Kosova. Čak i bez ove naivne igre s razlozima za odlaganje uvodjenja sankcija Rusiji, niko na zapadu, ali ni u Srbiji nije zaboravio da je baš Aleksandar Vučić i njegova radikalska politika najkrivlja za sadašnje stanje na Kosovu“, naglasio je budući poslanik sa liste „Zajedno za Vojvodinu“.

Naglasio je da je važno uvek podsećati da je Vučić „aktivno učestvovao u pokušaju proterivanja milion Albanaca sa Kosova“.

„Onda se postavlja pitanje zašto sada Aleksandar Vučić ovako jadno i jeftino drami oko Kosova, pominjući nove ‘Oluje’? Odgovor je prilično jednostavan: Vučić je u poslednjih pola godine uveo puzeću diktaturu u Srbiji jer nema vlade, nema skupštine, pravosudja nema odavno, te je ostao samo on, ali više ne kao predsednik Republike, već je sada ogoljeni diktator koji je preuzeo svu vlast i bukvalno odlučuje o svemu i svačemu. Ovakvu diktaturu više ne mogu da kriju ni propagandi servisi koje lažno nazivaju medijima, pa je potrebno gradjanima skrenuti pažnju, a kao i uvek za skretanje pažnje se koristi Kosovo“, zaključio je Aleksandar Olenik.

(Beta)

