Opasno pismo o namerama — mrvice sa Kosovske večere za Trampovim stolom

Pismo Trampa je pokazalo da se Beloj kući žuri sa postizanjem „sveobuhvatnog sporazuma“ Beograda i Prištine. On će značiti da su se Amerikanci domogli glavnog cilja — da su istisnuli ruski uticaj i ovde se opet vratili na velika vrata.

Mada je zec još u šumi, Tramp već zove na slavski ručak Vučića i Tačija. Da je pozivnica stigla, odmah se pohvalio predsednik samoproglašene države Kosovo, u čije samoproglašavanje je Amerika toliko uložila. Ono je, kako je američki predsednik naveo u pismu, „ključni partner Vašingtona za očuvanje mira i stabilnosti u Evropi“.

Međutim, muka je što taj ključni partner nije priznat u ključnim međunarodnim organizacijama, od UN pa nadalje, čemu bi valjda trebalo da pomogne famozni „sveobuhvatni sporazum“ Beograda i Prištine.

„Spremni smo da Vam pomognemo u naporima da postignete sporazum koji uvažava interese i Kosova i Srbije. Takav sporazum je nadohvat ruke. Biće mi drago da ugostim Vas i predsednika Aleksandra Vučića u Beloj kući, da proslavimo ono što bi predstavljalo istorijski sporazum“, naveo je Donald Tramp u pismu Tačiju koje je on objavio na svom Fejsbuk nalogu.

Da je slično pismo dobio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, objavio je potom američki portal „Politiko“, kome je to prvo potvrdio savetnik za medije srpskog predsednika.

„Nisam saglasan da smo u finalnoj fazi, nismo blizu rešenja“, bio je kratak komentar predsednika Srbije na Trampovo pismo koje mu, kako kaže, govori da su SAD zainteresovane da se pregovori završe kompromisom.

Analitičar Aleksandar Pavić kaže za Sputnjik da je Trampovo pismo pokazalo da u tom agresivnom guranju sveobuhvatnog sporazuma glavnu reč vode Amerikanci, a nikako Brisel.

Ovo je samo pokušaj ohrabrivanja toga sporazuma, a u isto vreme stavljanje do znanja da je Tači taj na koga se računa, koji je izrazio spremnost da napravi možda čak i neki ustupak što se tiče srpske autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, kaže Pavić, podsećajući da je više puta o tome govorio i Vučić.

„Znamo da je Amerika, a to je i savetnik za nacionalnu bezbednost Džon Bolton nedavno izjavio, vrlo zainteresovana da okonča mirovne operacije gde god je to moguće, a jedno od tih mesta je i Kosovo i Metohija i da zato Amerika ohrabruje da se što pre postigne taj sveobuhvatni sporazum, napominje sagovornik Sputnjika.

Oni su spremni i da dozvole mogućnost neke vrste podele, tačnije da, kako kaže, Srbija dobije mrvicu Kosova.

„Sada izlazi na videlo da je taj proces u stvari američki projekat, a sve u cilju zaokruživanja kontrole nad ovim prostorom. Jer ako se taj projekat bude realizovao pod pokroviteljstvom Amerikanaca, to će ne samo značiti da su se oni opet vratili na velika vrata i da ovde upravljaju i kontrolišu procese, nego će to Srbiju bez Kosova i Metohije, ili bez njegovog najvećeg dela, praktično polako gurnuti u zagrljaj NATO pakta, htela to ona ili ne. I to je u stvari ovde glavni cilj — da se Srbija gurne u NATO i da se istisne ruski uticaj, tvrdi Pavić.

Time bi Amerikanci na jeftin način, kako kaže, bez ispaljenog metka zaokružili geopolitičku priču i svoju dominaciju nad ovim prostorom. Pismo zvuči pomirljivo, a krije mnogo opasnosti. To je jedna kockica, ali velika u kosovskoj slagalici, upozorava Pavić.

Komentarišući činjenicu da je pismo Tačiju pozdravio i Haradinaj, iako su neki smatrali da je on njime praktično skrajnut, Pavić kaže da to ne znači da se Amerika zamera Haradinaju. Neće se ona nikome od njih zamerati, jer su to njihovi saveznici.

„Pitanje je da li oni Haradinaja u svemu ovome koriste kao lošeg policajca da bi Tači na kraju ispao dobar policajac, kako bi na taj način iznudili ustupke Beograda, jer Haradinaj nije hteo da nam dâ ništa, a sa Tačijem bi eto dobili makar nešto“, ukazuje ovaj analitičar.

(Sputnjik)