Opozicija “na nogama”, drže poslovnike i transparente

BEOGRAD – Poslanici više opozicionih stranaka u Skupštini Srbije kritikovali su danas amandmane koje je podnela Srpska napredna stranka, uz obrazloženje da vlast želi da sakrije „budžet i loše zakone“ koji se donose, a jedan deo vremena su proveli “na nogama” držeći transparent „Ne blokirajte rad skupštine amandmanima“.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković izrekla JE opomene poslaniku Dušanu Petroviću i Bošku Obradoviću zbog toga što su, kako je rekla, urlali.

Gojkovićeva je poručila i da se ne plaši bez obzita na to šta su planirali da urade.

Atmosfera u parlamentu je tokom celog dana usijana, poslanici opozicije uglavnom govore povišenim tonom uz poruke da „neće više ćutati“, a sednica protiče tako što oni reklamiraju povrede Poslovnika.

Ranije je šef poslanika SNS-a Aleksandar Martinović ocenio da „postoji pakt protiv Srbije, ali unutar nje“, a opozicija odgovorila da im se crtaju mete.

Sanda Rašković Ivić je rekla da je nosila „masku“ zbog količine mržnje koju emituje Martinović.

„Martinović nam sudi bez suda, bez porote. On se sada smeje, jer ne zna šta bi drugo rekao. Možda će kasnije reći, kad se stvari promene – priznajem, bio sam magarac“, rekla je Rašković Ivićeva.

Demokrata Radoslav Milojičić rekao je neće dozvoliti maltretiranje koje traje sedam godina, a oličeno je u svima koji sede na mestu predsedavajcuheg.

„Je l’ mogu da vas zamolim, onako otprilike, koji je član prekršen“, upitala je Gojkovićeva.

“Potpuno je svejedno ko sedi na vašem mestu, svi se ponašate u skladu s voljom i željom jednog čoveka, Aleksandra Vučića, koji maltretira političke protivnike, koji ne želi drugačije mišljenje, gasi medije i kinji Srbiju. Već devet godina, ako uračunamo one dve, 1998.i1999, kada je dobio stan dok su na nas padale bombe“, rekao je Milojičić.

Predsednica parlamenta rekla je da će biti prvi poslanik kome će morati da oduzme mogućnost da nastavi da vređa predsednika Srbije.

„Molim vas da me ubijete, streljate kad dođete na vlast, da me katranišete… Spremna sam da me smenite odmah, u narednih pola sata, ali ne može ovako”, rekla je Maja Gojković.

Iz poslaničkog kluba Demokratske stranke pozvali su poslanike vladajuće koalicije da odustanu od amandmana i da nastave s pristojnom raspravom bez sejanja mržnje, kako to, kažu, rade sve vreme.

Poslanik na listi SDS-a Miroslav Aleksić kritikovao je kako Maja Gojković vodi sednicu rekavši da oduzima vreme poslaničkoj grupi bez osnova.

„Nemate pravo to da radite i da gušite slobodu govora u ovom domu. Ako se bojite istine, izađite i nemojte da slušate, a ne možete da nam zapušiti usta. Kršite poslovnik, ako želite da polemišete s poslanicima, siđite u klupe, a ne da sve vreme zloupotrebljavate mikrofon koji je kod vas uključen non-stop i da nam držite lekcije i puštate Martinovića da širi nasilje i mržnju, kao da nam nije dosta mrtvih i razbijenih glava u Srbiji“, rekao je Aleksić.

On je dodao da sve što se dešava na ulicama poput razbijenih glava, jeste rezultat sedmogodišnje vladavine SNS.

„Pretpostavljam da i ja nekog predstavljam. Izgleda ne predstvaljam građane Srbije. Hvala puno na tome. Nažalost moja uloga je ovde da odgovorim na svaku povredu poslovnika“, odgovorila je Maja Gojković.

Ona je dodala da će pustiti sve poslanika opozicije da kažu šta žele, iako ne govore o amandmanima i da joj je vrlo jasno o čemu se radi.

„Verovatno se sutra ovde nećete ni pojaviti“, rekla je Gojkovićeva.

„Ja jako dobro slušam, za razliku od onih koji unapred dolaze sa deset kila i 500 tona mržnje u parlament. Ja nikog ne mrzim, pokušavam da časno svoj posao obavljam ovde, onoliko koliko mi vi dozvoljavate“, rekla je ona.

Dodala je da se na snimku koji danas ide u svaki dom vidi šta se dešava i ko je nasilan, a ko sedi i pokušava da nešto uradi.

„Užas šta je doživljavam, užas. Milsim da to niko nije zaslužio“, rekla je predsednica Skupštine.

Povredu poslovnika reklamirao je i poslanik SDS-a Marko Đurišić, rekavši da se opoziciji crtaju mete na leđima.

„Milslite da ćemo mi ovde ćutati i trpeti? Nećemo, javljaćemo se, govoriti, vaša je obaveza da poslaniku koji se javlja po povredi poslovnika date reč, ne možete da odlučite unapred da li je neko zloupotrebio poslovnik“, rekao je Đurišić.

