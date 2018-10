Opozicija najavila da će radikalizovati protest zbog RTS

Lideri Saveza za Srbiju i pojedinih opozicionih partija okupili su se danas ispred Radio-televizije Srbije (RTS) jer javni medijski servis nije prihvatio njihove zahteve i omogućio im gostovanje u informativnim programima, zbog čega su najavili da će protest radikalizovati.

Predsedavajući Predsedništva tog opozicionog bloka tokom oktobra Janko Veselinović kazao je da Radna grupa opozicije priprema zajedničke zaključke i zahteve i da će narednih 10 dana „utvrditi principe i načine zajedničke borbe“ i dodao da očekuje da će u tome biti jedinstveni i da neće od njih odustajati.

„Mi smo danas tu zato što je RTS ukrala jedna stranka, bolje rečeno jedan čovek. Mi smo tu zbog onih gradjana Srbije koji ne mogu da čuju istinu“, kazao je Veselinović i dodao da je rok za ispunjenje zahteva koje su poslali 25. septembra bio 15 dana.

Predsednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić kazao je da su članovi Regulatornog tela za elektronske medije (REM) postali „udarna pesnica političke stranke koja je na vlasti“, što je ocenio kao „apsolutno neshvatljivo“.

„Pravo je čudo da opozicija u ovim okolnostima finansijskog i medijskog pritiska, upotrebe tužilaca protiv opozicije i dalje postoji. Taj Vučićev tabloid širi famu, kao i neki drugi tabloidi u orkestriranoj kampanji kako opozicija hoće da ugasi medije normalnom odbranom prava na zakone“, kazao je Tadić.

On je dodao da mora da ukaže na to da predsednik Srbije Aleksandar Vučić upotrebom tabloida, zloupotrebom javnog servisa i REM-a praktično ruši segment društva koji je pretpostavka stabilnosti i razvoja, a to ima posledice i po demokratiju i po ekonomiju, jer kako je rekao „nijedan kredibilan i veliki proizvodjač neće da dodje u zemlju u kojoj je država ključni kriminalni činilac društva“.

„Za godinu, dve ili tri niko neće doći da investira u ovu zemlju. Dobio sam danas informaciju da je Jaguar investirao u slovenačku fabriku automobila. Mi smo se borili za svakog investitora u auto industriji u našem vremenu. On (Vučić) se hvali fabrikama čarapa i kablova“, rekao je Tadić.

U dopisu RTS-u 25. septembra lideri Saveza za Srbiju zatražili su da javni medijski servis počne da poštuje zakone i omogući predstavnicima opozicije vreme u informativnim emisijama, odnosno poštovanje prava na demanti.

Lideri Saveza su tražili da u roku od 15 dana bude obezbedjeno redovno učešće predstavnika Saveza za Srbiju u informativnim programima RTS-a i to najmanje 30 minuta nedeljno, a naročito se insistira na učešću u debatnim emisijama.

Zatražili su i da se demanti i odgovori pročitaju u istim emisijama i formatima u kojima su, kako se navodi, „klevete i laži predstavnika vlasti o Savezu ili njegovim članicama iznete“.

