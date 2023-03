Opre Roma Srbija: Krivična prijava protiv Šapića, inicijativa za dijalog u društvu

Organizacija Opre Roma Srbija najavila je da će sutra podneti krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića zbog diskriminatorskih izjava, odnosno za krivično delo za koje je zaprećena kazna od šest meseci do pet godina zatvora.

Kako su iz organizacije Opre Roma najavili na konferenciji za novinare, protiv Šapića podneće krivičnu prijavu jer je prekršio Ustav i brojne domaće i međunarodne propise i time počinio krivično delo izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje i netrpeljivosti.

„Svi su upoznati sa njegovim izjavama, ne bih da ih ponavljam kako naša zajednica to ne bi ponovo proživljavala“, rekla je predstavnica ove organizacije Jelena Krivokapić Nikolić na konferenciji za novinare održanoj povodom Međunarodnog dana borbe protiv rasizma.

Ona je navela da Šapićeve izjave imaju „posledice“, a odnose se na „sve Rome“ koji su „najranjivija i najdiskriminisanija grupa u Srbiji“.

Predstavnik organizacije Stevica Nikolić je najavio da će Opre Roma Srbija pokrenuti inicijativu „Dobro za Rome, dobro za Beograd“ kao neku vrstu društvenog dijaloga, jer kako je rekao, nisu potrebne podele već jedinstvo.

„Šapić kaže da hoće da civilizuje jednu određenu grupu, a ponaša se poprilično primitivno. Hoće da neke ljude koji žive u nelegalnim naseljima legalizuje, a sam živi u nelegalnom objektu“, rekao je Nikolić.

Kako je rekao Stevan Gligorin iz Opre Roma „napad na Rome je napad primitivizma na pristojnu Srbiju“.

„Kada gradonačelnik proziva građane i tvrdi da su oni najodgovorniji za njihovo stanje koje je najteže u odnosu na druge etničke zajednice, to pokazuje koliko on nema rešenja, nema ideju kako da vodi ovaj grad. On je kao gradonačelnik najodgovorniji Beograđanin i najodgovorniji za život Beograđana. Pozivamo ga na odgovornost“, rekao je Gligorin.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.