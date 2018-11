Opština Palilula: Tribina „Sport i lokalna samouprava“

BEOGRAD – Gradska opština Palilula organizovala je danas tribinu „Sport i lokalna samouprava“ kojoj su prisustvovali predstavnici palilulskih sportskih klubova koji su upoznati sa načinom učešća u projektu „Palilulska kartica“.

Ovom prilikom bilo je reči i o organizovanju besplatne škole sporta za školarce tokom letnjeg raspusta od sledeće godine.

Predsednik Gradske opštine Palilula Aleksandar Jovičić je izjavio da je ponosan što je za protekle, skoro tri godine, uspostavljena saradnja sa sportskim klubovima kakva nije postojala nikada do sada.

Jovičić je naveo da današnja tribina to pokazuje, jer se pozivu odazvalo više od 50 klubova.

„Posebno me raduje što su mali sportovi oživeli, što je sve više klubova koji okupljaje mlade koji se bave borilačkim veštinama, kajakom, plivanjem, sportskim ribolovom, šahom. Imamo i fudbal, košarku, odbojku, tenis, ali imamo i kriket i hokej, koji nisu masovni i popularni. Sa svima sarađujemo i svaki put kada nas pozovu izlazimo im u susret koliko god nam to mogućnosti dozvoljavaju. Logistički, finansijski ili na neki drugi način“, kazao je Jovičić.

To klubovima znači, a znači i nama jer na taj način brinemo o deci i mladima, rekaoje Jovičić.

„Umesto na ulici i u lošem društvu mladi su na terenima, bazenima, u salama, smanjuje se opasnost da krenu stranputicom i srljaju u poroke. Podstičemo ih da razvijaju sportski duh i streme pravim vrednostima“, ukazao je Jovičić.

Na tribini je rečeno da je do sada „Palilulsku karticu“ dobilo više od 5.000 građana opštine Palilula starijih od 18 godina, koji žele da uz ovu karticu ostvare različite popuste od 10 do 30 posto na proizvode i usluge kod više od sto privrednih subjekata, od ugostiteljskih usluga, prodavnica, dečijih igraonica, preko škola jezika i računara, do tehničkog pregleda i zdravstvenih usluga.

“ Palilulsku karticu predstavićemo klubovima i siguran sam da je ovo novi i viši nivo naše saradnje. Potpisivanjem ugovora oni ulaze u porodicu Palilulske kartice i postaju deo našeg projekta Naša kuća – Palilula, a građani dobijaju mogućnost da koriste terene i članarinu u klubovima plaćaju po cenama sa dogovorenim popustom. Nama kao Opštini najveća je satisfakcija da smo uradili korisnu stvar, pre svega za našu decu, koja će u većem broju trenirati, a znači i za njihove roditelje kojima je ovo olakšanje za budžet. Takođe, i za same klubove koji će povećati broj članova, a dobijaju i važnu promociju posredstvom Palilulske kartice“, naveo je on.

Sa načinom uključivanja u projekat Palilulska kartica i organizovanja besplatne letnje škola sporta, kao i organizovanja sportskog dana i prezentacije klubova sa teritorije opštine Palilula predstavnike sporskih klubova, upoznali su se saradnik u kabinetu predsednika Opštine Palilula Marija Drmanić i članovi Veća opštine Dejan Cvetković, Stanko Gujaničić i Jovana Kostić.

Predstavnici klubova izrazili su zadovoljstvo što će biti uključeni u projekte koji popularišu sport i saglasili se sa predstavnicima Opštine da su oni šansa da što veći broj dece dođe do sportskih klubova i bavi sportom, navodi se u saopštenju Opštine Palilula.

(Tanjug)