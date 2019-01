Oricio: Želimo da Srbija bude model za region

BEOGRAD, 22. januar ( Tanjug) – Šef Misije OEBS u Srbiji Andrea Oricio izjavio je danas da je medijska strategija, čiji nacrt je predat vladi, alat koji treba da stvori zdravije okruženje za rad medija.

„Želimo da Srbija bude model za ceo region“, rekao je Oricio na skupu na kome je ambasadorka Slovačke Dagmar Repčekova predstavila prioritete svoje zemlje tokom godišnjeg predsedavanja OEBS-u koji su, kako je ocenio, iako ambiciozni realni.

Šef OEBS misije je rekao da zdravije medijsko okruženje podrazumeva i medijski profesionalizam, slobodu izražavanja i uključivanje mladih.

Prema njegovim rečima, mediji su pored ustavnih reformi i vladavine prava oblast na koju OEBS stavlja glavni fokus.

Ponovio je da je cilj OEBS-a u Srbiji saradnja i partnerstvo sa institucijama, vladom, … kao i modernizacija društva, vladavina prava, nezavisno pravosuđe…

„Vladavina prava je ključna za demokratske institucije. Ali i borba protiv organizovanog kriminala, sloboda medija i medijski profesionalizam“, rekao je on i podsetio da je misija bila uključena u rad na ustavnim reformama u oblasti pravosuđa.

Misija OEBS-a, po njegovim rečima, nudi saradnju i predloge parlamentu da bi reforma dovela do nezavisnog sudstva.

To je kako je dodao, takođe učinjeno i kroz pružanje stručne pomoći, organizovanje debata.

„Ti amandmani su sada u parlamentu i to daje dve opcije – Srbiji da definiše gde želi da bude u pogledu nezavisnog sudstva a parlamentu da ostvaruje svoju ulogu“.

(Tanjug)