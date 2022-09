Orlić: KPK najzaslužnija za razvojne uspehe Kine

Izvanredni razvoj Kine u prethodnim decenijama dovoljno govori sam o sebi, pri čemu je vodeća uloga Komunističke partije Kine (KPK) od krucijalnog značaja, ocenio je predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić u intervjuu za Kinesku medijsku grupu (KMG).

„Ta vrsta uspeha nije moguća bez odgovarajućeg snažnog političkog liderstva, jasne vizije i sposobnosti da se takva vrsta rezultata obezbedi, da se društva i kompletna država vode ka istom cilju. Tu je vodeća uloga KPK-a naravno od krucijalnog značaja”, precizirao je Orlić.

On je ocenio da Kina danas, na svetskoj sceni, ima veoma važnu i pozitivnu ulogu.

„Srbija sa velikim ponosom učestvuje u inicijativi „Pojas i put“ i u mehanizmima kao što je Saradnja Kine i zemalja centralne i istočne Evrope. Zahvaljujući partnerstvu sa našim iskrenim prijateljima iz NR Kine, mi danas sa uspehom realizujemo u Srbiji važnu infrastrukturu na koju smo čekali decenijama, a danas je ona realnost, kao što je putna ili železnička infrastruktura, ali i druga ulaganja, investicije koje su bukvalno zlata vredna za našu zemlju”, kaže Orlić.

Predsednik Skupštine Srbije je izjavio da su direktne investicije iz NR Kine omogućile život za kompletne delove zemlje i da se Srbija raduje svim postojećim i budućim investicijama iz Kine.

Orlić je ocenio da je saradnja parlamenta Srbije i Kine kao i između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine, izvanredna.

„Kada je reč o parlamentarnoj saradnji, poslanička grupa prijateljstva sa NR Kinom je po pravilu jedna od najpopularnijih i okuplja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika u našoj narodnoj skupštini. Uveren sam da će tako biti i u ovom sazivu koji je sada započeo. Međupartijska saradnja između naše dve stranke je izvanredna i sve su to, rekao bih, jasni pokazatelji da naše čelično prijateljstvo, kako neretko ističu predsednici Aleksandar Vučić i Si Đinping, svakako je najzaslužnije za tu vrstu odnosa kakvu imamo danas između dve države i dva naroda. Nisu to samo reči, to je jasna i živa slika koju mi osećamo u bukvalno svakom segmentu društvenog života“, rekao je Orlić.

Orlić je između ostalog ponovio stav Srbije da dosledno podržava teritorijalni integritet i suverenitet Kine.

„Mi smatramo da su to zaista vrednosti koje je dužan da poštuje svako na ovom svetu i to govorimo sa dobrim razlogom, jer suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje nisu poštovali uvek svi i ne poštuju ih jednako svi ni danas. Mi znamo koliko to može da bude teška nepravda i koliko može da bude bolno, zato sa svoje strane insistiramo na tim principima i jasno ponavljamo, da podržavamo suverenitet i teritorijalni integritet NR Kine. Naravno sa pažnjom smo pratili, kao i ostatak sveta, dešavanja u vezi sa Tajvanom i želimo iskreno da preovlada ono rešenje koje obezbeđuje mir. Kako iskreno želimo mir svom narodu, tako želimo i svojim prijateljima”, podvukao je predsednik parlamenta Srbije.

(Beta)

