Orlić: Upiru prstom na Vučića, a ne smetaju im njihovi napadi

BEOGRAD – Neverovatno je da onima koji danas upiru prstom na Aleksandra Vučića, iako su napadači na Borka Stefanovića uhvaćeni u roku od 90 minuta, nisu sporni napadi i govor mržnje iz sopstvenih redova, izjavio je danas funkcioner SNS Vladimir Orlić.

Član Predsedništva SNS je na konferenciji za novinare rekao da za SNS nema razlike u reakciji kada je neko ugrožen, bilo da je politički istomišljenik ili ne, jer je to pitanje ozbiljnog i odgovornog odnosa prema tome kakvo društvo grade i kakvu Srbiju žele.

„Stefanović kada je napadnut intervenisao je policajac, ali to neće da kažu oni koji su danas organizovali svojevrstan festival bahatosti i licemerja, neće da kažu da je taj policajac spasao i Stefanovića i drugu dvojicu pripadnika njegove stranke u Kruševcu, a država je reagovala ekspresno, ljudi koji su napad izvršili, trojica njih, od strane nadležnih organa su pronađeni i privedeni u roku od 90 minuta“, naveo je Orlić.

Upitan da li su napadači na Stefanovića članovi SNS-a, Orlić je kazao da nisu i da nemaju nikakve veze sa tom strankom.

Naveo je da je i sam predsednik Srbije lično osudio napad na Borkan Stefanovića, koji je svojevremeno pozivao na ukrajisnki scenario, iako taj scenario znači građanski rat.

Orlić je istakao da je to odgovor kakav nije mogao ni da se zamisli od države u vreme kada je čoveku poput Ranka Panića mogla kičma i lobanja da puca.

„Danas kada se dogodi napad država reaguje toliko brzo da oni ne stignu ni da smisle novu laž, ali to nije sprečilo te licemere da danas naprave festival ogoljene mržnje, brutalne bahatosti, takvog licemerja da kroz njega svoj prljavi prst upere prema Aleksandru Vučiću i SNS-u bez ijedne reči kojom bi potkrepili to“, istakao je Orlić.

Rekao je da je SNS uvek osuđivao govor mržnje, kao i da osuda onih koji danas čine Savez za Srbiju nije stizala ni u slučaju napada na Maju Pejčić iz Republičke izborne komisije, kada je verbalno napadnut predsednik Vučić i njegova porodica, fizički napadnuta predsednica Narodne skupštine Srbije Maja Gojković.

„Kakve su reči oni imali da osude ono što je dolazilo iz njihovih redova ili što se događalo ljudima koji su njihovi politički neistomišljenici. Kada su oni i na koji način osudili izjave poput onih da je apsolutno sve dozvoljeno, da može svako uličnu pravdu da sprovodi nad Vučićem i njegovim članovima porodice ili članovima SNS, a to kaže prvak njihovog Saveza. To za njih nije bilo sporno, niti je moglo da proizvede probleme u društvu, nego ih je zabavljalo“, kazao je Orlić.

Istakao je da opozicija nije osudila podlosti kao što su fizički napad na Maju Gojković, kada joj je neko u kabinet upadao i kada su joj ruku uvrtali, kao ni napade na novinarke Pinka prilikom protesta Dveri, niti poziv na silovanje premijerke Ane Brnabić iz usta Željka Veselinovića.

Istakao je i da Veselinović nije imao nikakvih posledica zbog toga, iako su ga pozivali svi odbornici u Skupštini grada Beograda da podnese ostavku na to mesto.

Dodao je da nije bilo osude, a ni ograđivanja od poziva Dveri na egzekuciju, da se „na vešala stave Vučić i Brnabić“.

„To je za njih bio predmet šale, zabave i nikada se nisu usudili da pomisle da tu ima nešto loše. Srbija to dobro zna i neće zaboraviti lako, koliko god se trudili i Vuk Jeremić i Dragan Đilas i Boško Obradović, da niko od njih nije prezao da lično učestvuje u nasilju“, naveo je Orlić.

Kaže da opozicija može da poručuje SNS-u da biraju metak ili banderu, jer su podli licemeri, što predstavlja osnovnu razliku između njih i ljudi koji trenutno vode državu.

Srpska napredna stranka napravila je sistem da se država bavi slucajem Slavka Ćuruvije i dovede do toga da se dođe do očekivanja presude, kaže Orlić i dodaje da to nije na pamet padalo onima koji se bave time da se obruše na političke protivnike, koje doživljavaju kao neprijatelje, na Aleksandra Vučića i SNS.

„Istina je da nikada neće moći da svojim brutalnim lažima i napadima na Aleksandra Vučića i SNS sakriju da je SNS unela važne promene u našu državu i naše društvo“, zaključio je Orlić.

Istakao je da opozicija neće imati priliku za ponovno uništavanje države.

U ime SNS Orlić je zahvalio srpskom narodu na KiM, kao i ljudima koji su organizovali mirne proteste na kojima se „gandijevskim“ metodama pokazalo da je srpski narod hrabar i svestan nedaća koji su se na njega ovih dana nadvile, ali da je ozbiljno i odgovorno postupio i pokazao da je narodno jedinstvo neophodno za snažnije pozicije države.

Hvala našem narodu što te stvari dobro razume, hvala što to pokazuje ne samo nezapamćenom podrškom Aleksandru Vičiću i SNS-u od 80 odsto na KiM, rekao je Orlić.

On je pozvao građane da sutra u Novom Sadu prisustvuju otkrivanju spomenika Kralju Petru Prvom i svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu, povodom obeležavanja 100 godina od prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, i istakao da Srbija ovih dana ima šta sa ponosom da slavi.

(Tanjug)