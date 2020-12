Osmani: Isa Mustafa ne želi održavanje vanrednih parlamentarnih izbora

Vršilac dužnosti predsednika Kosova Vjosa Osmani izjavila je danas u Tirani da lider Demokratskog saveza Kosova (DSK) Isa Mustafa ne želi održavanje vanrednih parlamentarnih izbora zbog nemogućnosti pronalaženja rešenja za izbor predsednika Kosova.

„Ne verujem da je Mustafa zainteresovan za izlazak na birališta. Dugo nisam slušala šta on govori jer sam zauzeta izazovima u našim institucijama za koje je i on kriv. Ono što želim da kažem je da izbori moraju što pre da budu održani, to će biti bolje za inicijativu koju ću voditi“, rekla je Osmani.

Osmani je odlučila da napusti i ne bude kandidat za poslanika iz DSK, najavila je formiranje Gradjanske incijative i objavila da razmišlja o mogućnosti predizborne koalicije sa pokretom Samoopredeljenje.

(Beta)

