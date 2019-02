Otvoren prostor za malu fleksibilnost SAD oko rešenja za KiM

BEOGRAD – Postoji prostor za „malu“ kreativnost i fleksibilnost SAD u postizanju konačnog rešenja kosovskog pitanja, jer je Vašington sada skloniji postizanju kompromisa između dve strane, tumače sagovornici Tanjuga , moguće rezultate sve je intenzivnijih diplomatskih aktivnosti na relaciji Vašington-Beograd i Vašington-Priština.

Direktor Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže i da su SAD sada fleksibilne kada su u pitanju konačna rešenja i da to daje neku vrstu nade da je realnije da će se stići do kompromisa.

On napominje da se format dijaloga neće suštinski menjati, da će EU ostati posrednik, ali da će se na neki način uloga SAD osnažiti na indirektan način, tako što će imati uticaj po pitanju okončanje procesa normalizacije koji je započet pre osam godina.

“ SAD imaju nesumnjiv uticaj na kosovsku vladu i moguće je da će uspeti da se izbore za suspenziju taksi na proizvode iz Srbije i BiH na neko oročeno vreme, kako bi se dijalog ubrzao“, ocenjuje on.

Direktorka Centra za evroatlantske studije Jelena Milić kaže da ćemo tek videti kako će izgledati vidljiviji angažman SAD u pregovorima.

„Za Srbiju bi bilo dobro da rešenje ima konsenzus u klasičnim američkim institucijama koje utiču letigitimnim putem na donošenje odluke i da Stejt department, Ministarstvo odbrane ne postavlja pitanje da li je to dobro ili loše“, kaze Milić.

Kaže da za nju nije iznenađenje da u momentu kada se očekuje ubrzana dinamika i finalizacija pregovora, kao i formalizacija odnosa između Beograda i Prištine kao preduslov za suštinsku normalizaciju, SAD ima nešto vidljiviji i jači angažman.

„SAD može da obezbedi bezbednosni okvir koji može da garantuje da će rešenje između Beograda i Prištine biti u interesu regionalne bezbednosti i stabilnosti“, kaže Milić.

Ona dodaje da se nada da će srpske vlasti razmatrati opcije koje neće dovesti do velikih podela unutar demokratskih institucija u SAD i da neće konfrontirati SAD sa partnerima u EU, pre svega Nemačkom.

Milić kaže da kad je reč o konačnom rešenju postoji prostor za malu kreativnost i fleksibilnost SAD, ali da se mora imati u vidu još uvek relativno čvrst strah Nemačke prema ideji korekcije administrativne linije.

„Ostaje pitanje koliki pritisak SAD mogu da izraze i da artikulišu svoj značaj, vidimo da oba američka ambasadora, i na Kosovu i u Srbiji, ističu značaj dobrih odnosa i percepcije koje sad imaju među građanima Kosova jer se pravi distinkcija između građana i političke elite“, kaže Milić.

Ona korekciju granica vidi kao legitimno rešenje koje neće deliti po etničkim linijama nego će, navodi, dati jednostavnije modele za sporazume u drugim elementima, upravljanje resursima, kao i po pitanju bezbednosnog aspekta.

Direktor Centra za globalizaciju Dejan Miletić smatra da SAD, kao ključni igrač, mogu pokrenuti dijalog i doprineti da se postigne kompromis Beograda i Prištine.

„Sve te napore SAD vidimo, i promenjen kurs i pretnje (Prištini). Na pola koraka smo od određenih sankcija ma kako to izgledalo kad kosovsko rukovodstvo priča ‘to su večna savezništva’, a ne menjaju stvari na terenu i ne uvažavaju sugrestije. Niko se neće zadovoljiti lepim rečima, nisu to bajke već ozbniljne političke odluke koje se moraju tretirati odgovorno“, rekao je Miletić za Tanjug.

Pisma predsednika SAD, kaže on, pokazala su odlučnost i dobru volju Vašingtona da posreduje aktivno u traganju za kompromisom, dok su sa druge strane ukazala na probleme da se jedno priča a drugo radi, što je Priština vrlo očigledo na terenu pokazala.

Istovremeno, SAD su pokazale da žele da se izađe iz komflikta kako bi u budućnoti sa Srbijom gradili bliže, partnerske odnose.

Ključni igrač u regionu je Srbija, SAD to jasno vide, one nemaju nikakav interes u regionu, izvršilie su transformaciju Nato pakta, nema ni nafte, ni gasa ni zlata ni resursa kojim bi SAD mogle da isplate svoj boravak i trošokve u očuvanju mira, treba im savezništvo sa najačim igračem, a to je Srbija.

„U tom kontekstu i te promene i njihovi napori da pritisnu rukovodstvo Albanaca da bi se izašlo iz tog vrtloga negativnog, iz negativne spirale i situacije u kojoj krajnje rešenje ispada da je rat, ako ne nađemo kompromis u tom smislu vidim njihovu ulogu kao vrlo konstruktvinu“, zaključuje Miletić.

