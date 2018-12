Otvorena nacinalna SOS linija za žene žrtve nasilja

BEOGRAD – Nacionalna SOS linija 0800 – 222 003 od danas je 24 sata na usluzi svim ženama žrtvama nasilja o kojima će nakon poziva brinuti sve nadležne državne službe do potpunog izlaska iz krizne situacije.

„Bićemo tu da pomognemo onoliko koliko je svakome potrebno“, rekla je novinarima pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Suzana Mišić i dodala – „svi su odmah tu“ kada se žena žrtva nasilja, obrati za pomoć.

Prema njenim rečima, ta pomoć će uključivati i osnaživanje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Mišić je navela da će stručnjaci sa te linije procenjivati da li je žrtva sama sposobna da napravi naredni korak, da kontaktira tačno određenu osobu na koju je upućena ili to nadležni moraju da urade umesto nje.

Ministar Zoran Đorđević izrazio je uverenje da će oni koji stoje iza te SOS linije odgovoriti na sve što ih očekuje.

„Ne želim da to bude puki kol centar, već broj na kojem će žene dobiti najbolji savet, na kome će biti ispraćen svaki probelm do kraja“, rekao je ministar i dodao da će žrtva, ako je mišljenje stučnjaka takvo, čak dobiti i posao kako bi se osnažila i rešila problem.

Prema njegovim rečima, danas aktiviran nacionalni SOS telefon šesti je broj iza koga stoji država.

Đorđević je pojasnio da je izraz da je broj namenjen „ženama sa iskustvom nasilja“ terminološki najispravniji po preporuci Sektora za antidiskriminaciju.

Državna sekretarka Stana Božović dodala je da je linija otovrena za sve žene žrtve, ekonomskog, političkog, seksualnog i porodičnog nasilja.

Prema njegovim rečima, izmene i dopune Zakona o sprečavanju diskriminacije, o rodnoj ravnopravnosti i socijalnom preduzetništvu koje predstoje doprineće poboljšanju položaja ranjivih grupa.

Danas otvorena Nacionalna SOS linija, koja zapošljava osam stručnjaka radi pod Centrom za zaštitu odajčadi, dece i omladine u Zvečanskoj, rekao je direktor tog Centra Zoran Milačić.

(Tanjug)