Otvoreno pismo Vučiću: Ko je streljao našu decu u kafiću Panda u Peći

Roditelji šestoro mladića koji su 14. decembra 1998. godine ubijeni u pećkom kafiću „Panda“, uputili su otvoreno pismo predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću s molbom da ih primi na razgovor i da im saopšti sva saznanja o tome ko je naredio, organizovao i ubio decu u Peći.

U pismu dostavljenom agenciji Beta, roditelji navode da su od 2017. godine desetak puta „uzaludno“ tražili prijem kod predsednika Srbije, i da je on njima i javnosti 11. januara obećao da će ih primiti na razgovor do kraja tog meseca.

„Iako smo, od 2017. godine, desetak puta uzaludno tražili prijem kod vas, ovoga puta smo poverovali da ćete to, konačno, učiniti i saopštiti nam sva saznanja i dokaze do kojih ste došli ili do kojih su došle institucije, koje se, verujemo, ozbiljno bave ovim zločinom. Međutim, do današnjnjeg dana nikakav odgovor nismo dobili“, navodi se u pismu roditelja.

U pismu su podsetili da teče 25. godina od kada su u kafiću „Panda“ u Peći „neki zlikovci na monstruozan način“ ubili šest nevinih srpskih mladića, njihove sinove – Svetislava Ristića (18), Vukotu Gvozdenovića (16), Zorana Stanojevića (18), Dragana Trifovića (18), Ivana Radevića (24) i Ivana Obradovića (15).

Oni su Vučiću u pismu poručili da od njega traže i mole ga, da ih primi i da im, konačno, saopšti, kako su naveli tu „istinu od koje će javnost biti zgrožena, a organi neće biti ponosni kako su sproveli istragu“, kako je to izjavio 28. decembra 2013. godine.

„Ovom izjavom ste nama roditeljima, ali i celokupnoj javnosti, ulili nadu da ćemo saznati ko je i zašto naredio, organizovao i izvršio ovaj monstruozni zločin. Prošlo je deset godina od tada, a mi ništa novo nismo saznali. Samo naslućujemo, a to što naslućujemo je toliko stravično da nam se krv u žilama ledi. Smatramo i ubeđeni smo da je ovo bila državna stvar, o kojoj je odlučeno u vrhu države i predstavlja državni terorizam parekselans“, ističe se u pismu roditelja ubijenih dečaka.

Roditelji su u pismu naglasili da više od 24 godine čekaju da im nadležne institucije u koje, „još uvek“ nisu izgubili poverenje saopšte istinu, „ma kakva ona bila“, i navode da su se od 1999. godine „nebrojeno puta“ obratili svim institucijama države Srbije i da su uvek nailazili na obećanje da će zločin biti istražen i krivci privedeni pravdi.

„Od 12. maja 2016. godine, Tužilaštvo za organizovani kriminal u Beogradu je, obećavajuće, počelo iznova istragu i pomislili smo da ćemo, konačno, doći do istine. Prošlo je sedam godina ‘preduzimanja istražnih radnji i postupaka’ bez opipljivog rezultata. I dalje čekamo da tužilaštvo završi istragu i saopšti ko je naredio, organizovao i izvršio ovaj stravični zločin“, navode roditelji.

Oni su upitali da li je moguće da se takav zločin zataškava, i dodali da ne mogu da izvedu drugačiji zaključak, osim da žive sa sanjanjem i u ubeđenju da to nisu uradili Albanci, kako je Vučić tvrdio pre skoro 10 godina.

Roditelji su Vučića još jednom pitali da li on, ili bilo ko u državi zna ko je pobio njihove sinove, ističući da sve ove godine žive svoju bol, raseljeni na razne strane i proterani iz Peći i iz Metohije, ali da su još jedinstveni i odlučni da saznaju ko im je „streljao decu“.

„To njihova nevina krv zaslužuje i traži od nas da istrajemo u naporima da dođemo do istine i pravde. U očekivanju da ćete uskoro održati obećanje, primiti nas i tom prilikom saopštiti ono što nas jedino interesuje – a to je istina“, zaključuje se u pismu koje su potpisali Ljubomir Ristić, Zvonimir Gvozdenović, Mirjana Stanojević, Milena Radević, Vojislav Trifović i Lazar Obradović.

(Beta)

