Ove godine Parada ponosa 16. septembra

BEOGRAD – Ovogodišnja Parada ponosa biće održana 16. septembra, pod sloganom „Reci da“, najavili su danas organizatori na otvaranju Prajd info centru.

Član Organizacionog odbora Parade ponosa Goran Miletić najavio je da će Paradi ponosa prethoditi nedelja Ponosa (Pride week), a da će 16. septembra, šetnja krenuti sa Trga Slavija do Trga Republike, gde će program ove godine do večernjih sati, znatno duže nego do sada.

Ideja je da se sloganom „Reci da“ obuhvate svi zahtevi LGBT zajednice, a pre svega zahtev za registrovanim partnerstvima i zakon o rodnom identitetu.

Upitan da li će uputiti Skupštini Srbije zahtev za usvajanje zakona o istopolnim partnerstvima, Miletić je kazao da su do sada zahtevali od vlasti da počne javna debata o tom zakonu, što se još uvek nije desilo, te da će iz tog razloga ove godine tražiti da se zakon usvoji bez debate koja će tome prethoditi.

Prajd info centar, otvoren je danas u ulici Kralja Milana, u centru Beograda, drugu godinu zaredom, a kako je u izjavi novinarima rekao Miletić, prošle godine je Centar otvoren zbog primedbi da se Prajd dešava u Beogradu samo na dva sata.

„Prošle godine to je bila samo pilot ideja koju smo pokušali da realizujemo, jer smo imali dosta primedbi da se Prajd dešava samo na dva sata godišnje i da građani nemaju na taj način prilike da se upoznaju sa LGBT zajednicom, sa onim što su problemi, mogućnosti“, kazao je Miletić.

Dodao je da je ideja prevazišla njihova očekivanja, te da je za mesec dana prošlo oko 3.000 ljudi, a imali su i odličnu saradnju sa državnim institucijama.

„Ove godine smo odlučili da Prajd info centar bude na većem prostoru, prostire se na 160 kvadrata i potrajaće najmanje sledećih šest meseci, a biće otvoren svakog dana od 10.00 do 20.00 časova“, naveo je Miletić.

Prema njegovim rečima, Prajd info centar je prvenstveno namenjen LGBT zajednici i svim ljudima koji nisu odlazili u prostorije drugih organizacija da se raspitaju za informacije koje ih interesuju.

Istakao je da je Centar potpuno vidljiv, da na njemu jasno piše da je Prajd info centar, oivičen je balonima i nema nikakve dileme o čemu se radi i kojoj zajednici je namenjeno.

U Centru će raditi preko 200 volontera, a govoreći o saradnji sa policijom, Miletić je naveo da se ove godine došlo do trenutka kada je saradnja policije i LGBT zajednice došla do nivoa kao i u svim drugim razvijenim državama.

„Obavešteni su svi organi i teče prilicno normalno. Prošle godine smo testirali saradnju i prošlo je sve bez ikakvih problema. Mi ne možemo raditi na tome koliko je policije potrebno, oni se staraju o tome i procenjuju u kolikoj meri je njihovo prisustvo potrebno“, kazao je Miletić.

Što se tiče programa koji će se održavati u Centru, Miletić je kazao da se najviše odnosi na debate, predavanje, prikazivanje filmova, te kreativne radionice.

Aleksandar Savić, ispred Udruženja „Da se zna“ i Belgrade prajda, kazao je da je Centar otvoren izložbom trans umetnice Nataše Stanojević pod nazivom „Ponosni“, na kojoj je prikazano 12 portreta LGBT heroja i heroina.

Prema njegovim rečima, izložba je prodajnog karaktera, a prikupljeni prihodi su namenjeni autorki izložbe kao podrška.

(Tanjug)