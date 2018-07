Ove zemlje do sada su povukle priznanje nezavisnosti KiM

Priznanje kosovske nezavisnosti do sada je povuklo pet zemalja, a šef srpske diplomatije Ivica Dačić najavio je da će to uskoro učiniti i šesta, prenosi „Blic“ ističući da je skoro svako od tih povlačenja, pratila rasprava sa kosovskim političarima, koji uporno tvrde da se to nije dogodilo.

Na osnovu uvida u dokumentaciju Ministarstva spoljnih poslova, list piše da je

prva država na svetu koja je povukla priznanje bila je Surinam koja je to učinila u oktobru prošle godine i kada je Dačić kazao da se na tome „dugo radilo i mogo razgovaralo“.

Priština je, podseća Blic, tada tvrdila da „povlačenje priznanja ne postoji kao koncept u međunarodnom pravu“, kao i da je sve kleveta, a „Dačić šarlatan“.

Druga država koja je povukla priznanje je Sao Tome i Principe.

Ta država je priznala kosovsku nezavisnost 2012. godine, ali je nova vlast tu odluku poništila godinu dana kasnije i optužila svoje prethodnike za korupciju oko priznanja.

Gvineja Bisao je povukla priznanje krajem prošle godine, što je javnosti saopštio premijer Gvineje Bisao Umaro Sisko Embalo, koji je tada kazao da o priznanju Kosova nije video nijedan papir, ali posle su se javili kosovski zvaničnici koji su tvrdili da je nezavisnost priznata „valjano“.

Početkom ove godine priznanje je povukla i država Burundi, a to je objavio Dačić na desetogodišnjicu jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova, rekavši da toj „proslavi“ želi da da prilog.

Poslednja u nizu zemalja koja je povukla priznanje bila je Liberija, a u noti se, između ostalog, navodi da je Liberija 2008. godine priznala kosovsku nezavisnost na osnovu saznanja da Beograd nije spreman da pregovara o rešenju sa južnom pokrajinom Kosovo.

Međutim, ta zemlja danas ima drugačiji stav, a to je da želi da poštuje ono što se Beograd i Priština dogovore.

Ni ovo povlačenje nije prošlo bez reakcije, pa je kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli tvrdio da je u pitanju lažna vest, i da su mu to potvrdili u vladi Liberije.

