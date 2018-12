Ozbiljna istraga tužilaštva povodom pretnji odbornici Dveri

BEOGRAD – Potpredsednik vlade i ministar policije Nebojša Stefanović je izjavio danas da slučaj odbornice Dveri Jelene Đorđević, koja tvrdi joj je lider te stranke Boško Obradović pretio nasiljem, zahteva ozbiljnu istragu tužilaštva i da će državni organi sačekati da se ta istraga završi.

„Neki su samo deklarativno protiv nasilja, ali onda su prešli sa reči na dela pa su počeli da primenjuju nasilje. Imamo poslednji slučaj, odbornice iz Dveri iz Niša Jelene Đorđević, koja je pod svojim punim imenom to izjavila da je bila ugrožena, da je imala pretnje, a onda se pojavio i gospodin Mickić koji tvrdi da je bio angažovan od strane Boška Obradovića da ovu ženu pretuče zato što je imala drugačije mišljenje“, rekao je Stefanović gostujući na RTS-u.

Kako kaže, to sada zahteva ozbiljnu istragu tužilaštva.

„Mi ćemo sačekati istragu tužilaštva, jer ako se pokaže da je ovo tačno onda je to, nažalost, užasan nastavak kampanje nasilja prema ženama“.

Stefanović kaže da opozicija poziva na prebijanje i ponižavanje žena i da su Maji Gojković rekli da je fuksa.

„Tako je rekao neko ko sebe nazivam glumcem. Premijerki je prećeno silovanjem obdarenm afroamerikancem“, navodi Stefanović.

Ističe da kada se desi da neko kaže da premijerku treba silovati onda se pojavi Dragan Đilas koji to pokuša potpuno da revitalizuje.

„Đilas je nažalost posle ispovesti Jelene Đorđević koja je rekla da je bila ugrožena od strane Obradovića rekao da u to ne veruje i da to sigurno nije tačno“, rekao je Stefanović i dodao da je to majka dvoje dece.

Ministar je rekao da, kada se pojavila vest da je toj ženi prećeno, da su sve opozicione stranke reagovale, ali da su posle kada se saznalo joj nije pretila vlast nego Boško Obradović, to pokušali da revitalizuju.

„Neka pokaže istraga, ali ne smemo da dozvolimo u društvu da bilo ko revitalizuje nasilje“, poručio je Stefanović.

Dodao je da je država reagovala na napad na ženu koja nije iz SNS niti bliska toj stranci.

(Tanjug)