Pacoli: Podela bi bila kršenje suvereniteta Kosova

PRIŠTINA – Kosovski ministar spoljnih poslova Bedžet Pacoli izjavio je da bi podela kao rešenje problema sa Srbijom bilo kršenje suvereniteta i niko na Kosovu ne bi bio spreman za takvu diskusiju, navodi prištinska „Gazeta ekspres“.

Prenosi se da je u intervjuu za „Glas Amerike“ na albanskom jeziku Pacoli rekao da postoje mnogi drugi problemi koje treba rešiti sa Srbijom pre nego što se postavi to pitanje.

„Nisam do sada čuo da je diskutovano o podeli Kosova. Do sada postoje samo glasine o ovom pitanju. Ali, ako su te glasine istinite, imali bismo kršenje suvereniteta Kosova. Međutim, takva tema je sada veoma teška za razmatranje. Mi imamo druge teme o kojima će se raspravljati sa Srbijom. Do sada se nigde nije diskutovalo o podeli Kosova“, rekao je Pacoli.

Navodi se da je on ukazao da su „prijatelji iz Amerike tražili da u dijalogu sa Srbijom postoji političko jedinstvo Kosova“, a takođe je govorio o „pitanju kompromisa između Kosova i Srbije“.

„Kosovo je veoma malo. Mi nemamo šta da ponudimo bilo kome. Mi smo do sada dali sve. Sada treba da smo jedinstveni u dijalogu. Takođe se traži da učinimo još veći kompromis. Ali sada ne mogu da govorim ništa o ovom kompromisu. I na Kosovu nismo razgovarali o pitanju kompromisa“, kazao je Pacoli.

Navodi se da je on boravio u Vašingtonu kako bi prisustvovao ministarskoj konferenciji u Stejt departmentu posvećenoj verskim slobodama.

(Tanjug)