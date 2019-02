Pacoli ružno o Dačiću i Srbiji

PRIŠTINA – Ministar spoljnih poslova vlade u Prištini Bedžet Pacoli ružno je reagovao na govor koji je šef srpske diplomatije Ivica Dačić održao na sinoćnjoj sednici Saveta bezbednosti UN, nazivajući ga „zamenikom balkanskog koljača Slobodana Miloševića“ i iščuđavajući se „kako je moguće“ da se Dačiću dozvoli da tu govori i optužujući Srbiju da je „odgovorna za nekoliko ratova na Balkanu“.

„Godinama i decenijama pratimo globalnu debatu o demokratizaciji sistema UN. Međutim, kada gledam zamenika balkanskog koljača Slobodana Miloševića, danas ministra vlade Srbije Ivicu Dačića, kako iscrpno govori bez da pritom pocrveni, pred uglednim diplomatama zemalja koje imaju predstavnike u Savetu bezbednosti UN, pokrećem pitanje da li demokratizacija globalnih institucija uključuje davanje prostora ličnostima sa kriminalnim i šovinističkim bekgraundom, kao što je Dačić“, naveo je Pacoli, a prenosi RTK.

Njegov napad na Dačića nije tu stao.

„Dakle, kako je to moguće, u diplomatskoj prostoriji, da predstavnik kriminalnog režima, zemlje odgovorne za nekoliko ratova na Balkanu, da on govori pred predstavnicima zemalja koje omogućuju postojanje mira i stabilnosti i koje su sa pravom podržale našu nezavisnost! Je li to demokratija ili defekt ovog univerzalnog sistema?“, upitao je Pacoli, objavljeno je u pres klipingu Unmika.

(Tanjug)