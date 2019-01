Pahor: Korekcija granica – hrabro, ali oprezno

BEOGRAD – Šef slovenačke države Borut Pahor rekao je danas da je razmišljanje o korekciji granica kao moguće rešenje za KiM vrlo hrabro i da ga on ne bi odbacio, ali da bi bio jako oprezan.

On je na zajedničkoj konferenciji sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a odgovarajući na pitanje kako gleda na moguću korekciju granica, naveo da su ga o tome pitali i mnogi evropski zvaničnici, te podetio da je bio svedok kada je ta tema kandidovana prošle godine na forumu u Albahu, na kojem su bili i Aleksandar Vučić i Hašim Tači.

Takvo razmišljanje, kaže, traži mnogo mudrosti, a zahteva i veliku privrženost mirnom rešavanju konflikata, kao i veliko poverenje drugih država koje su važne za uspeh dogovora.

„Taj proces u prvom redu mora da bude vrlo tolerantan i predvidljiv i ne sme da donese kolateralnu štetu za druge države u regionu. Toga se najviše boje moje kolege i druge vođe kada postavljaju to pitanje“, rekao je pahor.

To je, kaže, preneo i predsedniku Vučiću.

„Verovatno se ne može isključiti neki dogovor koji ide prema mirnom rešenju konflikta ako je to uzajamno rešenje sa srećnim krajem i nema kolateralnog učinka za druge države. Naravno, to je vrlo hrabro razmišljanje i ja to ne bih nikada odbacio, ali bih bio jako oprezan pri tome“, rekao je Pahor.

(Tanjug)