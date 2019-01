Pahor: Politika da obezbedi mir i stabilnost za poslovanje

BEOGRAD – Predsednik Slovenije Borut Pahor poručio je danas, na otvaranju prevrednog foruma Srbija – Slovenija, da ovde itekako postoje mogućnosti da se razvija poslovanje, a da je na političarima u ovom delu Evrope, da ispune svoj deo i dužnost, da obezbede mir i sigurnost i da to očuvaju.

On je podsetio da je 2009. godine, tada kao premijer, bio u Beogradu, sa grupom privrednika, i upitao da li se neko seća koliko ih je tada bilo.

„Ne? Nije ni čudo“, konstatovao je Pahor i dodao da ih je tada bilo tek oko 50-ak, a danas ih je više od 500.

Pahor je istakao da su politički odnosi Srbije i Slovenije uzorni i to uprkos tome što imaju različite stavove o pojedinim pitanjima i dodao da je, možda upravo zato, važno da dalje jačamo poverenje i poštovanje.

“Zato smo se odlučili ne samo da jačamo bilateralnu saradnju, već i da ćemo uciniti sve što možemo, iako imamo različite statuse, Slovenija je član EU, dok je Srbija približava Uniji, da obezbedimo mir i sigurnost i na taj način i odgovarajuću sredinu za poslovanje u ovom delu Evrope”, rekao je Pahor.

To je, kaže, njihova najvažnija uloga – da učine sve što mogu, ne samo za produbljivanje političke saradnje Beograda i Ljubljane, već i da učine sve što mogu da započeli i produbili procesi pomirenja među naroduma u ovom delu Evrope, jer “neke rane iz prošlosti ostaju”.

Kako je rekao, to je važno da bi se rešavala vrlo zamršena bilateralna pritanja, uključujući pitanje granica, da bismo jačali jačali proces reformi, koje će utvrditi vladavinu prava, da bi se ojačale demokratske institucije, socijalno tržišna ekonomija, kako bi poslovanje bilo bezbedno, predvidljivo i učinkovito…

U tom smislu, kaže, opravdano je se očekuje da, u manje predvidivim, evropskim i svetskim, prilikama, odgovorna politika rešava pitanja.

“Apsolutno sam svestan toga. Pitanja pred nama nisu laka, jer se odnose na dilemu o kojoj smo otvoreno razgovarali u četiri oka. Proces proširenja EU, možda i neće ići tako brzo kako žele narodi i države u ovom delu Evrope, ali Slovenija podržava proceš proširenja”, rekao je Pahor.

Važno je, dodao je, da mi sami u regionu, koliko možemo, sami rešimo probleme

i ubrzamo procese i reforme da bi ovde bio obezbeđen mir, sigurnost i predvidljiva poslovna atmosfera.

“Za razliku od drugih, ja nisam uveren da ovaj prostor Balkana nužno mora da bude prostor konflikata, koji se ne mogu prevladati i da svaka mala varnica može da dovede do novih razlika, neprijateljstava i mržnje”, rekao je Pahor.

Kako je rekao, iako se vidi smanjena politička volja EU za proširenje, ovaj deo Evrope pokazuje elementarnu žilavost da rešava pitanja “van okvira”, kako bi se očuvali mir i stabilnost.

“Podržavam prijatelja Aleksandra Vučića da zaista pokušava da reši odnose Beograda i Prištine, da pokušava da to rešava u uzajamnom duhu očekivanja dva naroda, da se sačuva mir, normalizuje saradnja i obezbedi da mlade generacije ostaju u ovom delu Evrope, a ne da vide budućnost u svetu”, rekao je Pahor.

Ukazao je da živimo u čudesnim zemljama, imamo marljive, poštene, vredne ljude i ovde postoje mogućnosti da se razvija poslovanje, ali da politka mora da ispuni svoj deo i dužnost, da obezbedi mir i da ga očuva.

“Nije to prost zadatak i nećemo uvek moći da tražimo rešenje u uhodanim premisama, ali važno je da se rešenje traži mirnim putem, uz uzajamnu korist, a ne na račun trećeg, da ne dođe do kolateralne štete za trećeg. I, naravno sa jačanjem raspoloženja među ljudima, kako bi to bili trajni mir i sigurnost u ovom delu Evrope”, rekao je Pahor.

