Palma: Erdogan će da kaže Ugljaninu da prestane sa militantnim porukama

Lider stranke Jedinstvena Srbija Dragan Marković Palma izjavio je da je siguran da će turski predsednik Redžep Tajip Erdogan reći lideru bošnjačke liste „Samoopedeljenje“ Sulejmanu Ugljaninu da „prestane sa slanjem militantnih poruka“, i da se „političke funkcije dobijaju glasovima“.

On je na TV Hepi konstatovao da se u Raškoj oblasti izmedju tri lidera (Sulejmana Ugljanina, Muamera Zukorlića i Rasima Ljajića) vodi borba za vlast, odnosno ko će biti u Vladi Srbije i izjavio je da su Ugljaninove izjave „čist marketing“, a da je on „politička prošlost“.

„Turski predsednik Erdogan zna sve o tim političarima iz Novog Pazara i on sada više veruje Aleksandru Vučiću nego svim ostalima koji sebe nazivaju vodjama Bošnjaka. Mora da se poštuje Ustav Srbije. Da je to neko drugo vreme i da neko ko ima političku funkciju kaže da je Srbija fašistička država, za to se ide u zatvor i za to ne može da te štiti nijedan imunitet“, ocenio je Marković.

Marković je dodao i da Srbija veoma dobro vodi računa o svim delovima Srbije, tako da se više nikada neće desiti da pojedinci „izmanipulišu narod i da ponovo udjemo u neki rat“.

(Beta)