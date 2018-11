Palma: Ugljaninu niko više ne veruje

BEOGRAD – Kada je Sulejman Ugljanin bio ministar u Vladi, govorio je da je „Srbija majka naša koja brine o Raškoj oblasti“, a kada više nije bio ministar, počeo je da šalje militantne poruke, izjavio je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma gostujući na televiziji Hepi.

Što se tiče Muamera Zukorilića za njega mogu da konstatujem da se promenio i nije više onaj Zukorlić od pre 10 godina, rekao je Marković, koji je dodao da se u Raškoj oblasti „između tri lidera vodi borba za vlast, odnosno ko će biti u Vladi Srbije“.

„Siguran sam da će turski predsednik Erdogan, koji je veliki prijatelj Srbiji reći ‘Suljo nemoj to da radiš. Političke funkcije se ne dobijaju militantnim porukama, nego glasovima Suljo. Izađeš na izbore, pa kada te ljudi izaberu ti ćeš biti važan politički faktor u Srbiji'“, kaže Marković.

Prema njegovim rečima, možda Ugljanin misli da je Raška oblast neko žarište i da će on da predstavlja to žarište, ali on je politička prošlost.

“Turski predsednik Erdogan zna sve o tim političarima iz Novog Pazara i on sada više veruje Aleksandru Vučiću nego svim ostalima koji sebe nazivaju vođama Bošnjaka.“, dodao je Marković.

On je istakao da mora da se poštuje Ustav Srbije i dodao da, kad bi bilo neko drugo vreme i da neko ko ima političku funkciju kaže da je Srbija fašistička država, za to bi se išlo u zatvor i to u trenutku kada Srbija ima problem sa Kosovom i Metohijom i kada treba da uđe u Evropsku uniju.

„Ugljaninu niko ne veruje“, rekao je Marković i ocenio da je to što radi Ugljanin čist marketing, „jer on ne može da živi bez funkcije i kada bi mu sada Vučić ponudio i da bude direktor magacinskog prostora, iako je magacin prazan, on bi i to prihvatio“.

„Grdno se vara i Sulejman Ugljanin i njegovi sledbenici da će tom ucenom dobiti nešto lično. Srbija veoma dobro vodi računa o Raškoj oblasti i svim delovima Srbije, tako da se više nikada neće desiti da pojedinci kao Sulja izmanipulišu narod i da mi ponovo uđemo u neki rat. Od toga nema ništa, Suljo džabe si krečio“, zaključio je Marković.

(Tanjug)