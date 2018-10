Palmer: I zamrznuti konflikt može da ima posledice po stabiln

BEOGRAD – I zamrznuti konflikti mogu da imaju posledice i takođe mogu da nanesu štetu stabilnosti regiona, rekao je danas zvaničnik Stejt departmenta Metju Palmer.

On je rekao da razume zabrinutost dela međunarodne zajednice da bi eventualna razmena teritorija kao deo sporazuma Beograda i Prištine, imala posledice po region ali i šire, ali da brine i mogućnost da sporazuma uopšte ne bude, jer i zamrznuti konflikt takođe može da ima loše posedice po stabilnost regiona.

„Pitanje je kako izbalansirati te rizike“, rekao je Palmer na Beogradskom bezbednosnom forumu.

Na pitanje iz publike kako će SAD prevazići „evroatlantski procep“, imajući u vidu da se Nemačka snažno protivi idejama o korekciji granica jer smatra da bi to imalo dalekosežne posedice ne samo na region već znatno šire, on kaže:

„Važno je reći da SAD ne daju prednost nijednom ishodu, ne propagiramo neko konkretno rešenje, nismo deo pregovora i ne guramo ideje. Ali, pokušavamo da ohrabrimo obe strane da nađu put napred i dođu do rešenje koje bi bilo trajno, održivo i koje može da bude prihvaćeno u javnosti obe strane. Kada je reč o eventualnim specifičnostima sporazuma – nismo još videli plan, sve dok nema konkretnog sporazuma teško je pričati apstraktno.“

On je dodao da je svestan zabrinutosti zbog mogućih posledica „prilagođavanja granica“ po region i šire, ali, kako je istakao, postoji i druga vrsta zabrinutosti – šta ako ne bude psotignut sporazum.

„I zamrznuti konflikti takođe mogu da imaju posledice i takođe mogu da nanesu štetu stabilnosti regiona“, rekao je i dodao da ostaje pitanje balansiranja tih rizika.

Ohrabrujemo dve strane da same nađu put do rešenja obostrano prihvatljivog, nema blanko čeka, naglašava on.

„Želimo da vidimo kako sporazum izgleda, a potom bismo razmotrili sve specifičnosti i rizike i sa partnerima kako bi sporazum mogle da podrže same strane, za koji bismo mogli da se založimo i iza kojeg bi drugi mogli da stanu“, zaključio je on.

(Tanjug)