Palmer: Ni crvene linije, ali ni slepo prihvatanje dogovora

PRIŠTINA – Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer izjavio je za prištinski list „Koha ditore“ da američka administracija u vezi sa dijalogom Beograda i Prištine „nema crvenih linija“, ali i da Vašington „neće slepo prihvatiti bilo koji sporazum koji dve strane postignu“.

Palmer je izneo tvrdnju da SAD žele da Beograd i Priština postignu „multidimenzionalni“ dogovor koji će osim političkog aspekta, uključivati i pitanja bezbednosti, privrede, trgovine, kulture i imovine.

Prema Palmeru, bilo bi „pogrešno verovati da će konačni sporazum sadržati samo moguću korekciju granica ili razmenu teritorija“.

„Rekli smo liderima obe strane da nemamo crvenih linija i ne odbacujemo bilo koju temu za razgovor strana u dijalogu, ali da to ne znači da ćemo slepo prihvatiti to što sporazum mogao da sadrži. Želimo da strane pregovorima dođu do najboljeg mogućeg sporazuma, stave ga na sto i mi ćemo ga razmotriti“, rekao je Palmer.

On je naveo da „samo zato što dvojica predsednika postignu sporazum, to ne znači da će biti primenjen“ i da „predsednici moraju da osiguraju da sporazum prođe odgovarajuće mehanizme za odobravanje“.

„I ja sam siguran da će biti učešća parlamenata obe zemlje“, poručio je Palmer.

Navodi se da je, upitan o transformaciji Kosovskih bezbednosnih snaga (KBS) u vojsku, Palmer kazao da „proces treba da ide na spor, transparentan i obazriv način“ i da će ga „SAD podržati“.

„Biće to nekoliko godina dug proces na način kako su se vlade Kosova i SAD dogovorile“, naveo je zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara.

(Tanjug)