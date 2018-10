Palmer: SAD nemaju crvene linije, ali neće slepo prihvatiti bilo koji sporazum Kosova i Srbije

Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Metju Palmer izjavio je da u procesu dijaloga Kosova i Srbije nema crvenih linija, ali da neće slepo prihvatiti bilo koji sporazum koji mogu da postignu dve strane, a nije isključio mogućnost razmene teritorija ili korigovanja granica kao moguću opciju.

U intervjuu za Koha ditore visoki američki diplomata rekao je da u proces treba da budu uključeni parlamenti dve zemlje i da i posle sporazuma Kosovo treba da ostane multietničko.

On je naveo da sporazum treba da bude višedimenzionalan, da sadrži od političkih i bezbednosnih komponenti do ekonomskih, kulturnih i imovinskih pitanja.

Palmer ističe da SAD ostaju opredeljene u odnosu na državnost Kosova i da pitanje statusa nije tema diskusija sa Srbijom.

On je istakao da neće biti dovoljno da sporazum postignu dvojica predsednika da on bude primenjiv i da parlamenti dve zemlje trebaju u to da budu uključeni.

Govoreći o procesu transformacije Bezbednosnih snaga Kosova, Palmer je rekao da je o tome postojao dogovor Kosova i SAD.

