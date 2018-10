Palmer: Što pre postići sporazum Beograda i Prištine

Zamenik pomoćnika državnog sekretara SAD Metju Palmer je danas rekao da po pitanju Kosova „nema blanko čekova ni crvenih linija“, ali da bi sporazum Beograda i Prištine trebalo što pre da bude postignut.

„Ono što bismo mi voleli da se postigne je potpuna normalizacija odnosa izmedju Beograda i Prištine, a to je složen izazov“, rekao je Palmer za RTS.

Prema njegovim rečima, svaki dogovor bi morao da ima „bezbednosni apekt, političku i ekonomsku komponentu i nešto o imovini Srpske pravoslavne crkve na Kosovu, i o Gazivodama, i o Trepči“.

„Dakle, bio bi to kompleksan dogovor a nama je samo bitno da bude ovde postignut, da bude trajan i primenjiv. Spremni smo da saslušamo bilo koji dogovor koji dve strane postignu, a koji ispunjava te uslove“, naveo je funkcioner Stejt departmenta.

Na pitanje o eventualnoj razmeni teritorija, Palmer je rekao da „ne bi ulazio u detalje“ jer nije predstavljen nijedna predlog za dogovor.

„Naša pozicija je da nema crvenih linija niti ima blanko čekova. Voleli bismo da dve strane dodju do najboljeg mogućeg dogovora. Mi ćemo pogledati ono što nam donesu, a sa čim se slažu oba društva i svi smatraju dobrim rešenjem, i dobro ćemo promisliti, i ako imamo nekih primedbi na neke detalje, mi ćemo ih jasno izneti, naveo je Palmer.

Na pitanje da li sporazum o normalizaciji odnosa znači i srpsko priznavanje Kosova, Palmer je rekao da SAD „nisu pregovaračka strana“.

„Nismo mi ti koji pregovaramo. Želimo pregovaračima da damo prostora da postignu rezultat koji se može opisati kao potpuna normalizacija odnosa. Ja sada ne bih unapred definisao kako to izgleda, hteli bismo da pregovarači sami dodju do toga, ali jasno je da će se od obe strane tražiti da preduzmu neke krupne i politički teške stvari, da bi postigle takav ishod“, naveo je on.

(Beta)