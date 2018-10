Pandorina kutija otvorena, mi pokušavamo da je zatvorimo

BEOGRAD – Premijerka Ana Brnabić rekla je danas da status kvo po pitanju Kosova i Metohije ili zamrznuti konflikt nije u interesu Srbije, jer će nas to uvek vući nazad, kao i da ne odbacuje nijednu ideju u traganju za obostrano prihvatljivim rešenjem, pa ni ono koje se odnosi na granice.

„Potpuno sam uverena u to da zamrznuti konflikt nije u interesu Srbije, ima više razloga za to – pre svega jer je to konflikt, bio zamrznut ili ne, a kao zemlja koja u 21. veku želi i treba da ima više radnih mesta, bolji standard, transparentniju administraciju, jaču vladavinu prava – ne možete imati konflikt, jer ljudi neće dolaziti i investirati“, rekla je Brnabić na beogradskom bezbednosnom forumu.

Kako je istakla, kakvo god da bude rešenje, to mora biti kompromis.

„Sumnjičava sam kad ljudi kazu: ‘Ne možemo o granicama jer će se otvoriti Pandorina kutija, ali ona je otvorena pre 10 godina“, rekla je ona, istakavši da se Kosovo ne može porediti sa slučajem Slovenije, Hrvatske … jer su to bile republike, a Kosovo je uvek bilo deo Srbije..

„Kad to uradite – proglasite nezavisnost – bez ijednog demokratskog principa, kao što je na primer sprovođenje referenduma, već to uradi grupa ljudi, a druga grupa požuri da prizna – time je otvorena Pandorina kutija, a mi pokusavamo da je zatvorimo“, naglasila je Brnabić.

Na pitanje moderatorke, novinarke „Gardijana“, kako vidi nemački stav po tom pitanju i da li joj to otežava zadatak, ona kaže – do izvesne mere da.

Napominje, međutim, da Beograd i Priština nisu ni blizu rešenje i da obeshrabruje povlačenje crvenih linija u takvoj situaciji.

„Nije od pomoći kada crvenim linijama opteretite situaciju u kojoj postoji minimum potencijala za bilo kakav dogovor“, rekla je ona.

Upitana da li to onda znači da podržava američki pristup, ona kaže da podržava svako angažovanje bez povlačenja crvenih linija za postizanje sporazuma koji treba da vodi miru i stabilnosti u regionu.

Na pitanje kako komentariše to što jsu Srbi na KIM pod pritiskom da ne učestvuju u formiranju kosovske vojske i da li to doprinosi unapređenju njihovog života, premijerka podseća da su kosovkse specijalne snage upale pre izvesnog vremena u upale u Kosovsku Mitrovicu na sastanak posvećen postizanju sporazuma sa Prištinom, dasu pretukle ljude koji su zbog stabilnosti učestvovali na sastanku.

„Bilo da je to bio ROSU ili KPS, ja ne prihvatam da su to multietničke snage jer nisu tu da zaštite sve na Kosovu i da zaštite vladavinu prava. Želite da imate snage koje će štititi sve – tako ne izgleda Srbima, to su potezi koji ne doprinose dijalogu“, rekla je ona.

Beograd je tolerantan, fleksibilan, ponaša se zrelo, bez unošenja previše emocija ija sam ponosna na tu novu strpljivost i toleranciju, dodala je ona, rekavši da i Beograd može da prikuplja jevtine političke poene ali to neće doprineti onome što želimo da postignemo.

Upitana da prokomentariše zvaničnika Stejt departmenta koji kaže da na stolu još nema konkretnog sporazuma, i na pitanje da li se to može očekivati u skorije vreme, ona kaže:

„Ne znam, zavisi od puno faktora. Beograd ima iskrene namere da se nađe kompromis i nadam se da i Priština ima iste takve namere. Gledajući, međutim, šta se dešavalo u poslednjih 10 meseci, sve te incidente, ne vidim to, da traže dugoročnu normalizaciju odnosa. Ali, mi smo tu.“

Na konstataciju moderatorke da, kad govori o Prištini, to je obično u negativnom tonu i na pitanje da li može da gleda na Prištinu kao na prijatelja i suseda, Brnabić kaže da pre svega Priština nije sused, već deo Srbije, a da apsolutno veruje u mogućnost prijateljstva.

„U pravu ste, ne vidim puno pozitivnih stvari, ne sećam se da ih je bilo puno“, dodala je i podsetila da je, na inicijativu predsednika Srbije, premijer Albanije Edi Rama došao u posetu Beogradu.

To, da jedan albanski premijer dođe, desilo se posle više od šest decenija, ali se taj hrabar korak zaboravlja i, da, danas to nije više vest.

„Razmenivali smo nedavno poruke o saradnji dve opere, a onda je Rama na Tviteru napisao da je veliki dan za Kosovo, da je počelo forimiranje vojske i slavio je OVK. I onda kažete šta je to? Da li treba da odgovorim na njegove provokacije? Neću, ali sve to govori koliko se Beograd snažno trudi. Beograd se ponaša kao prijatelj, a često dobije šamar, a nisam sigurna da EU i SAD to vide. Ali mi to radimo zbog naših građana, jer nama drugog puta osim mira i stabilnosti“, zaključila je ona.

(Tanjug)