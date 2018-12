Pašalić: Niko ne sme da uskrati ljudska prava

BEOGRAD – Zaštitnik građana Zoran Pašalić izjavio je danas, povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra, da ljudska prava niko ne sme da uskrati.

On je za RTS rekao i da se građani njegovoj kancelariji najčešće žale na kršenje imovinskih prava.

Kako je rekao, najranjivijim osobama smatraju se, osim osoba sa invaliditetom, starih, dece i Roma, i osobe koje ne osećaju imovinsku sigurnost.

„Ljudska prava vezana su za tri stavke – život, slobodu i sigurnost. To ugrožavanje imovinskih prava ističe veliki broj građana. Mi smo podstakli da se o tim temama priča – to su one teme koje se tiču prinudnih izvršenja, regulisanja imovinskih prava u pogledu restitucije, gradnje i legalizacije, i na njih stavljamo težište“, rekao je Pašalić.

Kako je rekao, građani često ne znaju kome da se obrate za pomoć, a i kada se obrate, dobijaju uputstvo da idu kod druge institucije, koje opet navode da nisu nadležne.

„Mi upućujemo ljude tamo gde treba da idu, na institucije koje mogu da reše problem, po pravilu dobre uprave“, rekao je Pašalić i dodao da odgovornost nose svi organi izvršne vlasti.

Pašalić navodi i da ljudska prava nisu formula, već da zahtevaju konkretno rešavanje problema pojedinaca i sistemsko rešavanje problema grupa.

Iz tih razloga institucija Zaštitnika građana prati koji su najčešći problemi. „Zaštitnik građana je živ organizam koji se povinuje potrebama i zahtevima građana“, naglasio je Pašalić.

On je istakao da je Zaštitiniku stiglo oko 2.000 pritužbi, a da je on lično govorio sa 600 građana.

„Žale se na kršenja imovinskih prava, to su jako dugi postupci pred sudovima, neizvršenje presuda, izvršenja za koja građani smatraju da nisu adekvatna“, rekao je Pašalić.

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava Pašalić poziva građane da se obrate instituciji Zaštitnika građana kako bi saznali koja su njihova prava.

„Da znate koja prava imate i da niko ne sme da vam uskrati ta prava“, zaključio je Pašalić.

(Tanjug)