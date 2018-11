Pastor: Deo opozicije od odnosa prema Vučiću ne vidi realnost

SUBOTICA – Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor kazao je da deo opozicije više „prezire“ Vučića, nego što vidi realnost.

On je za subotičku RTV Panon istakao da su očevidni pomaci i ulaganja o kojima se pre nekoliko godina nije ni razmišljalo i da su to činjenice.

„Pozitivne makro trendove u našoj privredi ne iskazuje samo srpska vlada, već i međunarodna javnost. To su činjenice. Međutim, u delu opozicije postoji stalno raspoloženje u kojem se ogleda da oni više preziru Vučića, nego što prihvataju realnost“, izjavio je Pastor.

Pastor je dodao da smatra da je nacionalni interes svih da država napreduje i da stavovi sa takvim predznakom ne bi trebalo da budu deo dnevno političke borbe.

Pre četiri godine naša zemlja se, kaže, nalazila na ivici ponora, i bilo je jasno da se moralo ići na ograničavanje plata i umanjenje penzija:

„To su bile važne odluke i da nisu donete postojala je realna opanost da se uruši budžet“, rekao je Pastor.

„Mi učestvujemo u vlasti, i mogli smo da podržimo partnere u preduzimanju ovih nepopularnih restriktivnih mera, ili da zajašemo na talasu nezadovoljstva i protivljenja“, naveo je Pastor.

Nismo imali veliku dilemu, dodaje on, jer, kako kaže, „bili smo uvereni da je to jedini izbor da se zaustavi propadanje i da dođemo do ovih pozitivnih pokazatelja koje imamo danas“.

On je kazao da očekuje ulaganja u medicinski sektor, da je reč o ozbiljnim investicijama koje ne bi bile moguće da država ne beleži privredni rast.

„Važno je i da je Vlada našla kupce i strateške partnere za kupovinu velikih preduzeća koja su do sada gutala novac iz budžeta, poput Železare Smederevo ili Borskih rudnika. Tu su pronađeni strateški partneri koji su preuzeli dalje funkcionisanje preduzeća, a došli smo i do dogovora da kineski partner obezbeđuje tri milijarde evra ulaganja u Borski rudnik“, rekao je Pastor.

Pastor kaže da je svestan da dosadašnje povećanje, odnosno vraćanje penzija, kao i najavljeno povećanje zarada u javnom sektoru nije dovoljno, ali da država vodi konzervativnu fiskalnu politiku u kojoj se isplate daju iz realnih sredstava, bez uzimanja kredita i prodaje imovine.

Kada je reč o programu podrške mađarske vlade Mađarima koji žive van granica matične države, Pastor navodi da mađarska zajednica formuliše potrebe i da je na njoj odgovornost „da se novac realizuje u dogovorenim rokovima i za navedene ciljeve“.

„Na nama je odgovornost da potrebe formulišemo i iskažemo kao realnost koja će biti u službi zajednice i njenog napretka“, zaključio je Pastor.

(Tanjug)