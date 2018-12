Pastor: Nikad bolji odnosi Srbije i Mađarske

BEOGRAD – Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara (SVM) Ištvan Pastor kaže da može nekome da se sviđa ili ne kako radi predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ali da je činjenica da srpska privreda beleži pozitivne trenove o kojima govore ne samo Vlada, već i Međunarodni monetarni fond i međunarodni činioci.

U intervjuu za današnju „Politiku“, on je naveo da u delu opozicije preovladavaju negativni komentari o Vučiću, a jednostavno ne žele da prihvate realnost.

Po pitanju odnosa SVM i Srpske napredne stranke, Pastor kaže da se taj odnos „nije od juče“ i da se gradio 10 godina.

„Danas je partnerski i zasniva se na uzajamnom poštovanju, a u osnovi tog odnosa je je jean principijelni dogovor koji je u vezi sa političkim namerama da se od Srbije napravi zemlja uu kojoj se može normalno živeti. U tom cilju se povlače svi potezi koji su racionalni, bez obzira na to koliko su u datom momentu bili bolni ili nepopularni“, rekao je Pastor za „Politiku“.

Upitan za položaj Mađara u Srbiji, Pastor je rekao da su oni 1990-ih godina bili u dvostrukoj opoziciji, što se ogledalo u tome što su kao pripadnici manjinske zajednice bili doživljeni i kao građani drugog reda, dok su u isto vreme bili u opoziciji.

„Danas to jednostavno nije tako, jer je mađarska zajednica u Srbiji prihvaćena s dužnim poštovanjem i ne vidim nikakve ekscese koji su bili karakteristični za ovu sredinu pre dvadesetak godina“, rekao je Pastor.

Prema njegovim rečima, odnosi Srbije i Mađarske su veoma dobri i takvi nikada nisu bili.

„Mi smo nažalost dva naroda koja su u proteklih 150-200 godina uvek bili na suprotstavljenim stranama i imamo opterećenu zajedničku prošlost i bez obzira na to što je politika usredsređena na sadašnjost i budućnost – odnosi iz prošlosti u izvesnoj meri opredeljuju i današnjicu i budućnost. U odnosima između Srba i Mađara došlo je do ‘prekoračivanja preko sopstvene senke“‘, rekao je Pastor.

Pastor kaže da suočavanje dveju strana sa prelaskom „preko sopstvene senke“ nije bilo lako i smatra da su Srbi i Mađari prošli veoma trnovit put suočavanja sa zajedničkom prošlošću.

„Neke od stranica te zajedničke prošlosti smo zatvorili, i to najbolnije stranice, i dobro je da se interesi podudaraju po nizu pitanja, što stvara šansu za gradnju dugoročnih i uravnoteženih odnosa. Ima zlonamernika koji sve relativizuju i kažu da to nije ništa posebno, ali greše jer to nije stvar za potcenjivanje ili relativizaciju. Da je tako, onda bi Mađarska i Srbija imali iste odnose i sa drugim susednim državama, a to jednostavno nije tako. Treba konstatovati da ni Srbija nema nijednog komšiju sa kojim ima tako dobre odnose kao što ima sa Mađarskom i obrnuto“, rekao je Pastor.

(Tanjug)