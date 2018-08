Patrijarh Irinej: Da ne zaboravimo, ali da oprostimo

BAČKA PALANKA – Patrijarh Irinej, koji je večeras služio parastos u Bačkoj Palanci povodom Dana sećanja na stradale u oružanoj akciji „Oluja“, izjavio je da taj zločin srpski narod ne treba da zaboravi, ali da smo kao hrišćani pozvani da oprostimo i da se nadamo da će to nekoga pokrenuti da razmisli šta je bilo i da se takvo zlo više ne dogodi.

Navodeći da je u toj akciji postradao srpski narod, patrijarh je kazao da se danas posle dve decenije pitamo šta je taj narod rukovodilo i motivisalo da digne svoju ruku na braću sa kojom je delio podneblje dugi niz godina.

„Kakva ih je sila na to motivisala i da li je bilo neke druge sile koja je to mogla da zadrzi? Bila je. To je bila institucija crkve koja je jedino mogla da zaustavi taj ponor, to zlo koje je iznenadilo, ne samo naš narod već čitav narod sveta“, rekao je patrijarh.

Da je to učinio neki nepoznati narod, možda bismo imali razumevanje, ali to je narod sa kojim smo mnogo vremena zajednički živeli i stavari državu za koju smo se, kako je rekao, nadali da će dobro doći svima nama.

Ističe da je to bila velika tragedija, ali i da je, napominje, mržnja koja je bila u prošlosti prisutna i danas.

„Šta da učinimo da se to stanje izmeni? Taj zločin ne smemo da zaboravimo, ali mi kao hrišćani smo pozvani da oprostimo. Vrlina je oprostiti i da se zlo nikada ne ponovi“, rekao je on.

Podsetio je na reči patrijarha Pavla koji je rekao da nijedno zlo nikada nije donelo dobro nijednom narodu, te da je jedini način da se oslobodimo posledica zla jeste da se molimo Bogu.

„To je jedini način da se zlo izleči. Ostaje nam da se Bogu molimo da zavlada ljubav i da ne napuštamo otadžbinu koja je prebogata u dobrima svojim i gde nećemo naći sličnu u dalekom svetu“, rekao je patrijarh Irinej i pozvao na povećanje nataliteta.

Preostaje našim majkama da budu „Carice Milice“ i „majke Jugovića“ koje su rađale, ne jedno i dvoje dece što je omogućilo da preživimo strašan period pod Turcima.

„Bile su mnoge carice Milice i mnoge majke Jugovića koje su decu rađale, a deca su branila svoju otadžbinu“, podvukao je Irinej.

(Tanjug)