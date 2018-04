Patrijarh: Niko se ne sme saglasiti sa otudjenjem Kosova i Metohije

Poglavar Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je da se niko ne sme saglasiti sa otudjenjem Kosova i Metohije.

„Ako neko nešto silom uzme, to se može vratiti, nadamo se mirnim putem, ali ako nešto poklonite drugom, to ne možete tražiti nazad. To nije više vaše. Tako je i sa Kosovom i Metohijom“, rekao je patrijarh Irinej za izdanje „Politike“ od subote 7. aprila.

On je rekao da SPC nikada nije odstupila sa Kosova i da o Kosovu i Metohiji govori jedno te isto od Kosovskog boja i svetog Lazara do današnjih dana.

Irinej je rekao da se crkva ne svrstava uz političke stranke i njihova dokumenta, ali da crkva hoće i može da podrži državu kada vidi da se trude da zaštite po narod presudne interese, a kako je dodao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i drugi državni organi u pogledu očuvanja Kosova i Metohije vode veliku, tešku i pravednu borbu.

Govoreći o donošenju Ustava SPC on je rekao da će se radna verzija naći na dnevnom redu Sabora SPC i da će episkopi dati mišljenje na pojedinačna rešenja, primedbe i sugestije.

„Kada sve bude usaglašeno Sabor će usvojiti novi Ustav. Da li će to biti na predstojećem zasedanju videćemo“, rekao je Irinej.

On je kazao da je zgrožen postupcima sveštenika koji su učestvovali u trgovini narkoticima i da će kada državni sud donese svoju presudu, svoju presudu posle toga doneti i crkveni sud i da ne veruje da će oni i dalje biti sveštenici.

