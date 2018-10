Paunović:Sve spremno za izbore za Savete nacionalnih manjina

BEOGRAD – Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović izjavila je, povodom izbora za Savete nacionalnih manjina u nedelju 4. novembra, da je veoma važno da se izbori održe jer su 13 odsto građana Srbije pripadnici nacionalnih manjina.

Paunovićeva je u Dnevniku RTS navela da Saveti nacionalnih manjina u naredne četiri godine treba da zastupaju interese određene manjine u dijalogu sa vlastima i da se brinu o zaštiti kulture, tradicije i vrednosti.

Ona je kazala da je sve spremno za održavanje izbora i da je više od pola miliona ljudi upisano u poseban birački spisak.

Direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava objasnila je da građani do 31. oktobra u ponoć mogu da se upišu u spisak, ukoliko to već nisu učinili, i dodala da je to preduslov za glasanje.

Paunovićeva je naglasila da je važno da što više građana izađe na izbore, jer će to dati veći legitimitet nacionalnim savetima.

Ona je navela navela da do sada nisu prijavljeni međunarodni posmatrači za ove izbore i da su prijavljene neke domaće nevladine organizacije.

„Već imamo dovoljno iskustva i međunarodnoj javnosti je jasno da je Srbija napravila iskorak kada su u pitanju izbori za nacionalne savete“, kazala je Paunovićeva.

Ona je dodala da je u svim fazama uključena Republička izborna komisija (RIK), da je ažuriran birački spisak i da su utvrđena biračka mesta.

Paunovićeva je navela takođe da Srbija, kada je reč o nacionalnim manjinama, ima standarde koji su iznad evropskog proseka.

