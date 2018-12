Pean: Kušnerovi prsti umešani i u raspored sedenja u Parizu

BEOGRAD -Pijer Pean, francuski novinar i autor knjige „Kosovo – „pravedni“ rat za mafijašku državu“ kaže kako Evropska unija, pored SAD, jeste glavni oslonac Prištini, ali da u stanjuu kome je sada samo neki njeni službenici nadgledaju situaciju na Kosovo i da EU teško može da utiče na poteze Albanaca.

“Perspektiva ka Evropskoj uniji svakako bi pomogla da se postigne neki dogovor, ali ta perspektiva je sada veoma daleka”, rekao je Pean danas na konferenciji „Zapadni Balkan I EU: Povratak realpolitike?“

On smatra da je evropska perspektiva trenutno nerealna i da povezivanje rešenja kosovskog problema sa evropskom integracijom Srbije postaje svojevrsna hipoteza.

Pean Pean koji je istraživao vezu bivšeg administrativnog rukovodioca UNMIK-a na KiM Bernara Kušnera i afričkih diktatora, kao i njegovu ulogu na Kosovu kaže da nije siguran ko je trenutno lider u francuskoj politici kada je Kosovo u pitanju, kao i da ne zna koliku i kakvu ulogu imatu Kušner ,ali je, dodaje, cešt gost Jelisejske palate.

„Mislim da Bernar Kušner, iako sada nije aktivan u politici, prati i dalje situaciju na Kosovu, a za to je dokaz to što je napisao predgovor za knjigu Hašima Tačija koja je nedavno objavljena u Francuskoj.

On veruje da su Kušnerovi prsti, kako kaže, bili umešani i u raspored sedenja za na svečanosti u Parizu povodom stogodišnjice Prvog svetskog rata.

“Jelisejska palata kaže da je u pitanju greška, ali ja ne mogu da zamislim da je to greška. Naprotiv mislim da su to Kušnerovi prsti koje on i dalje ima u francuskoj spoljnoj politici”, dodaje Pean.

Pean kaže da je Kušner za svoju ulogu na Kosovu bio nagrađen, da je bio ministar spoljnih poslova vise puta I da je on od Hašima Tačija napravio prijatelja I javno je isticao to, kao I svoju veliku ulogu u procesu sticanja nezavisnosti Kosova.

Pean je podsetio na Kušnerovo delovanje u Africi, na njegovu želju da “napravi novu mapu sveta” i da su u tome Sjedinjene Američke Države imale važnu ulogu.

“Kušner je bio jedan od značajnih aktera u hitlerizaciji Srbije I dijabolizaciji Slobodna Miloševića što je bilo usmereno na manipulisanje javnim mnenjem i primenu istog recepta kao u Africi i ja u svojoj knjizi pokazujem kako je postepeno stvarana atmosfera za NATO bombardovanje Jugoslavije 1999. godine”, rekao je Pean.

(Tanjug)