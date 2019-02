Pejović: Finansiranje kampanje nije predmet revizije DRI

BEOGRAD – Državna revizorska institucija nema vanredne revizije, u okviru koje bi se eventualno proveravalo na koji način se finansira kampanja „Budućnost Srbije, a to nije deo ni redovnog programa revizija, koje su planirane u toku ove godine, izjavio je danas predsednik DRI Duško Pejović.

„DRI nema vanredne, mi radimo redovne revizije i krajem godine donosimo program revizije za sledeću godinu. Za reviziju je vrlo važno da se odredi subjekt, vrsta, obim, predmet, cilj, okvir i rok i sada u programu za 2019. godinu to nije određeno, program je donet i izvršen raspored prema postojećem kadru koji imamo“, rekao je Pejović novinarima u Beogradu.

Na pitanje da li to znači da se DRI time neće baviti, Pejović je rekao da odluku o revizijama donosi Savet DRI te da ne može bez odluke tog tela ništa da kaže, kao ni zbog toga što prema propisima takve informacije spadaju u domen poverljivih.

„Shvatite ovo kao vrlo ozbiljan odgovor prema propisima, a ne izbegavanje odgovora. Nisam naglasio da se time nećemo baviti“, rekao je Pejović.

Kako kaže, izdat je zaključak za reviziju pravlnosti poslovanja i finansijskih izveštaja kod 69 subjekata odnosno budžetskih korisnika u toku ove godine.

„Objavljeno je ko su subjekti revizije za one za koje smo izdali zaključak, a za ostale ne mogu da kažem jer me zakon obavezuje na to budući da je to poverljiv podatak. Kada se izda zakljucak o početku sprovođenja revizije time se skida stepen poverljivosti sa te informacije“, kaže Pejović.

Premijerka Ana Brnabić izjavila je juče da se kampanja „Budućnost Srbije“, koju vodi predsednik Aleksandar Vučić, finansira u skladu sa ustavnim ovlašćenjima Vlade Srbije i predsednika države.

Brnabić je rekla da je posao predsednika države, ako želi odgovorno da obavlja svoju dužnost, da obilazi zemlju i razgovara sa građanima i privrednicima, kao što to čini Aleksandar Vučić.

„Da li bi u Italiji neko pitao da njihov predsednik ide i razgovara sa građanima. Pitate me za nešto što je posao predsednika“, rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje novinara da li se kampanja „Budućnost Srbije“ finansira iz budžeta.

Ona je pohvalila to što će predsednik obići više od 100 lokalnih samouprava i čuti probleme građana i dodala da će nakon toga svi zajedno sesti i razgovarati kako da te probleme reše.

(Tanjug)